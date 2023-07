Derapaj incredibil la adresa Simonei Halep: 'Și-a pus steroizi în brațe după operația de micșorare a sânilor'

Aceștia au făcut afirmații cu caracter grav, precum: "Femeile nu ar trebui să își taie sânii pentru a performa mai bine în sport", "Aceasta este o luptă împotriva corpului și naturii feminine" sau "Ea și-a pus steroizi în brațe după operația de micșorare a sânilor". În 2009, la vârsta de 17 ani, Halep a suferit o intervenție chirurgicală pentru micșorarea sânilor, deoarece greutatea bustului îi afecta jocul în timpul meciurilor. După această operație, cariera ei în tenis a înregistrat o ascensiune rapidă. De asemenea, Simona a devenit o sursă de inspirație pentru alte fete care se confruntă cu situații similare, încurajându-le să îi urmeze exemplul, conform ProSport.

Eric Conn, fost jurnalist american și influencer în prezent, a făcut o postare pe Twitter despre Simona Halep care a stârnit indignare: „Simona Halep a suferit o operație de micșorare a sânilor în adolescență. De ce a făcut-o? Sânii săi de mărime 34DD îi afectau visul sportiv, așa că a decis să se supună intervenției chirurgicale la vârsta de 17 ani. Acest lucru denotă un conflict cu corpul și natura feminină!”, a scris individul care se prezintă drept „fost pastor, jurnalist, care acum se dedică ajutării bărbaților să devină patriarhi evlavioși într-o perioadă confuză din punct de vedere sexual”.

După ce unul dintre cei 18.800 de urmăritori ai lui Conn a comentat că „se pare că i-au pus acel țesut suplimentar în brațe”, influencerul a făcut o nouă afirmație uluitoare: „Se numesc steroizi!”.

Simona Halep had breast reduction surgery as a teenager. Why?



"Her 34DD chest was getting in the way of her sporting dream so she went under the knife at the age of 17."



This is a war against the female body & nature. https://t.co/GlRZh0JeKe