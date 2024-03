Descoperiți cum să speculați asupra mișcărilor prețurilor Bitcoin fără a deține activul în sine (analiză)

Descoperiți cum să speculați asupra mișcărilor prețurilor Bitcoin fără a deține activul în sine prin opțiunile Bitcoin.

Contractele de opțiuni Bitcoin sunt un tip de contract de instrumente derivate care permite investitorilor să speculeze asupra criptomonedei mișcările prețurilor fără a deține Bitcoin în sine. Tranzacționarea derivatelor Bitcoin și investiția în opțiunile Bitcoin sunt alte rute pe care investitorii le folosesc pentru a valorifica volatilitatea pieței criptomonedei, conform cointelegraph.com

Înțelegerea opțiunilor Bitcoin

În investiții, un instrument derivat este un produs sau un contract cu o valoare determinată de un activ suport. Derivatele criptomonede includ futures, opțiuni și contracte perpetue. Acest ghid de bază de tranzacționare cu opțiuni Bitcoin se concentrează exclusiv pe opțiunile criptomonedei, modul în care investitorii le tranzacționează și unele dintre riscuri și strategii.

Aici, un contract de opțiuni Bitcoin își derivă valoarea din Bitcoin. Investitorii se angajează în speculații sau „acoperiri” cu privire la volatilitatea prețurilor Bitcoin. Un contract de opțiuni Bitcoin permite unui comerciant să cumpere sau să vândă Bitcoin la o oră și o dată convenite anterior.

Spre deosebire de contractele futures , un investitor nu este obligat să cumpere sau să vândă un activ la data expirării contractului, dacă decide altfel. De exemplu, dacă prețul Bitcoin scade, un investitor ar putea alege să nu cumpere la prețul contractului, deoarece acesta este acum mai mare decât valoarea reală a cripto-ului. Cu toate acestea, fiecare contract de opțiuni are un preț, numit primă, iar acesta trebuie plătit indiferent dacă investitorul merge sau nu înainte și tranzacția are loc. Platformele de tranzacționare pot percepe și comisioane de servicii în plus față de primă.

Tipuri de opțiuni Bitcoin

Există opțiuni de cumpărare și de vânzare Bitcoin, precum și opțiuni americane și europene.

Opțiuni de apel — Permiteți unui comerciant să cumpere Bitcoin la o dată convenită în prealabil

Opțiuni de vânzare — Permiteți unui comerciant să vândă Bitcoin la o dată convenită în prealabil

Opțiuni americane — Pot fi executate oricând înainte de data expirării contractului

Opțiuni europene — Permiteți unui deținător să exercite opțiunea numai la data expirării.

Contractele de opțiuni Bitcoin sunt, în esență, promisiuni de a tranzacționa Bitcoin în viitor. O opțiune are o dată de expirare, care este momentul în care contractul este executat dacă investitorul merge înainte. Sau, opțiunile americane, după cum s-a menționat, pot fi executate înainte de data expirării contractului.

Opțiunile pot fi decontate fizic sau decontate în numerar conform contractului. Pentru a deconta fizic opțiunile Bitcoin, Bitcoin ar fi transferat în portofelul de criptomonede al cumpărătorului sau în contul acestuia pe o platformă de tranzacționare. Dacă este o decontare în numerar, schimbul se face în monedă fiat.

Un exemplu de bază pentru a înțelege cum funcționează opțiunile Bitcoin

Fiecare contract de optiuni are o data de expirare, iar in functie de tipul contractului de optiuni (american sau european), contractul trebuie executat inainte sau pana la data expirarii.

Să presupunem că un investitor cumpără o opțiune de apel Bitcoin la 50.000 USD, pentru care plătește o primă de 800 USD. Dacă prețul Bitcoin scade la 40.000 USD, investitorul poate opta pentru a nu exercita opțiunea, evitând astfel o pierdere de 10.000 USD, dar pierzând prima de 800 USD.

Într-un alt scenariu, dacă investitorul cumpără o opțiune de call Bitcoin la 20.000 USD (cunoscut sub numele de preț de exercitare), iar prețul Bitcoin crește la 25.000 USD. Investitorul, în acest caz, poate exercita opțiunea, realizând potențial un profit de 5.000 USD, minus prima și orice comision suplimentară.

Termeni importanți pentru a înțelege prețul opțiunilor Bitcoin

Există trei termeni utilizați pentru prețul opțiunilor Bitcoin, inclusiv:

În bani (ITM)

„În bani” se referă la executarea opțiunii pentru o tranzacție profitabilă.

Optiune

O opțiune call este ITM atunci când prețul de piață al Bitcoin depășește prețul de exercitare al opțiunii. Acest lucru implică faptul că, dacă opțiunea este exercitată, deținătorul opțiunii poate achiziționa Bitcoin pentru mai puțin decât valoarea sa actuală de piață, ceea ce ar putea duce la un scenariu benefic.

Opțiune Put

O opțiune put este ITM atunci când prețul de piață al Bitcoin este mai mic decât prețul de exercitare al opțiunii. Acest lucru permite deținătorului opțiunii să vândă Bitcoin la un preț peste valoarea actuală de piață, care poate fi profitabil dacă opțiunea este exercitată.

La bani (ATM)

„La bani” nu înseamnă a obține un profit sau o pierdere din contractul de opțiuni, ci a profita atunci când acesta devine profitabil.

Opțiune call sau put

O opțiune call sau put este ATM atunci când prețul de piață al Bitcoin este egal cu prețul de exercitare. Deși nu există niciun profit imediat de făcut din exercitarea opțiunii, aceasta este pe punctul de a deveni profitabilă cu orice mișcare ascendentă a prețului pieței.

Din bani (OTM)

„Fără bani” se referă la executarea unei tranzacții care nu este profitabilă.

Optiune

O opțiune de apel este OTM atunci când prețul de piață al Bitcoin este mai mic decât prețul de exercitare. Exercitarea opțiunii ar duce la o pierdere, deoarece deținătorul opțiunii ar cumpăra BTC la un preț peste valoarea actuală de piață.

Opțiune Put

O opțiune de vânzare este OTM atunci când prețul de piață al Bitcoin este mai mare decât prețul de exercitare. În acest caz, exercitarea opțiunii ar duce la o pierdere, deoarece deținătorul opțiunii ar vinde Bitcoin la un preț sub valoarea actuală de piață.

Prima, care este prețul sau comisionul pentru cumpărarea contractului de opțiune, este calculată pe baza prețului activului, volatilitatea pieței , durata contractului și prețul de exercitare. De asemenea, va depinde dacă opțiunea este ITM, ATM sau OTM.

Tranzacționarea opțiunilor Bitcoin pentru începători

Tranzacționarea criptomonedelor și a derivatelor acestora, cum ar fi opțiunile Bitcoin, implică o complexitate și un risc semnificativ. Există, de asemenea, riscuri în cumpărarea (și deținerea) și vânzarea directă de criptomonede, de exemplu, la un schimb de criptomonede .

Nou-veniții pe piața criptomonedelor încep adesea prin a se angaja în tranzacții directe pe burse pentru a se familiariza cu dinamica pieței înainte de a pătrunde în lumea mai complexă a tranzacționării cu instrumente derivate și opțiuni.

Pentru cei interesați să exploreze opțiunile și derivatele Bitcoin, multe platforme oferă conturi demo. Aceste conturi le permit începătorilor să învețe despre complexitățile tranzacționării instrumentelor derivate într-un mediu fără riscuri, folosind fonduri simulate în loc de capital real.

Platforme de tranzacționare cu opțiuni Bitcoin

Tranzacționarea opțiunilor Bitcoin poate fi disponibilă pe platformele tradiționale de tranzacționare cu derivate care oferă, de asemenea, expunere la alte active, cum ar fi acțiunile sau aurul. Tranzacționarea opțiunilor criptografice este disponibilă și pe unele schimburi majore de criptomonede, inclusiv OKX, Bybit, Binance, Coinbase și Kraken.

Investitorii pot alege să înceapă tranzacționarea opțiunilor Bitcoin pe o platformă familiară sau pot alege să deschidă un cont nou pe o platformă de renume sau pe o bursă cunoscută pentru caracteristicile sale robuste de tranzacționare.

Cum să tranzacționați opțiunile Bitcoin

Aceasta este calea tipică pe care o va urma un investitor sau comerciant pentru a cumpăra sau a vinde opțiuni Bitcoin odată ce înțeleg cum funcționează derivatele și opțiunile și au decis o strategie care să se potrivească toleranței lor la risc.

Pașii vor varia în funcție de tipul de contract, termenii acestuia și platforma.

Pasul 1: Alegeți cu atenție o platformă sau un schimb, luând în considerare factori precum securitatea, taxele, contractele disponibile și interfața cu utilizatorul.

Pasul 2: Înscrieți-vă și finalizați toate procesele de verificare necesare solicitate de platforma aleasă.

Pasul 3: Depuneți fonduri în cripto sau fiat, în funcție de cerințele platformei.

Pasul 4: Localizați secțiunea de derivate sau opțiuni de pe platformă și familiarizați-vă cu interfața și tipurile de contracte de opțiuni disponibile.

Pasul 5: Alegeți o opțiune call sau put pe baza strategiei de tranzacționare, a analizei pieței și a înțelegerii contractelor de opțiuni, luând în considerare elementele fundamentale precum prețul de exercitare, data de expirare și prima.

Pasul 6: Introduceți detaliile tranzacției dvs., cum ar fi dimensiunea contractului (numărul de opțiuni) și prețul pe care sunteți dispus să-l plătiți. Examinați și confirmați comanda.

Pasul 6: Monitorizați piața cripto, contractul sau „poziția” pentru a rămâne informat.

Pasul 7: Decideți dacă să exercitați opțiunea (dacă ITM și este o opțiune americană), să o păstrați până la expirare sau să vindeți contractul de opțiune înainte de expirare pentru a vă închide poziția, în funcție de condițiile pieței și de strategia dvs.

Strategii de opțiuni Bitcoin

O modalitate prin care investitorii folosesc contractele de opțiuni Bitcoin este de a acoperi prețul așteptat al Bitcoin, o strategie de gestionare a riscurilor folosită pentru a compensa pierderile potențiale ale investițiilor. De exemplu, un investitor care dorește să se protejeze împotriva potențialelor scăderi ale prețului Bitcoin ar putea achiziționa o opțiune de vânzare. Această opțiune le oferă dreptul de a vinde Bitcoin la un preț prestabilit, protejându-i dacă prețul pieței scade sub acest nivel.

Dimpotrivă, un investitor optimist cu privire la prețul Bitcoin ar putea cumpăra o opțiune call, dându-i dreptul de a cumpăra Bitcoin la un preț stabilit în viitor, potențial profitând dacă prețul pieței depășește acest nivel.

Tehnici avansate de tranzacționare cu opțiuni Bitcoin

Există multe strategii avansate de tranzacționare cu opțiuni Bitcoin pentru comercianții experimentați de opțiuni Bitcoin cu mai multe poziții și contracte în joc pentru a-și echilibra riscul. Acestea includ call acoperit, protective put, long call spread și long put spread, pentru a numi doar câteva.

Deținerea activului suport (Bitcoin) în timp ce vindeți o opțiune de apel este cunoscută ca un call acoperit. Din aceasta se pot obține venituri, dar potențialul ascendent este limitat. Pentru a se proteja împotriva unei scăderi semnificative a prețului, o strategie de vânzare de protecție implică achiziționarea unei opțiuni de vânzare în plus față de deținerea activului suport.

Spreadurile cunoscute ca long call și long put implică opțiuni de cumpărare și vânzare cu diferite prețuri de exercițiu sau date de expirare pentru a controla costul investiției și a specifica posibilele câștiguri și pierderi.

Comercianții de succes înțeleg profund piețele de criptomonede și produsele de tranzacționare cu derivate Bitcoin, inclusiv cum să cumpere și să vândă în mod eficient opțiunile Bitcoin. Ei dezvoltă o strategie atent planificată și își cunosc toleranța la risc , asigurându-se că investesc doar ceea ce își permit să piardă.

Managementul riscului în opțiunile Bitcoin

Opțiunile Bitcoin pot fi atractive pentru investitorii instituționali, deoarece instrumentele derivate sunt un mecanism de investiții mai familiar. Dacă sunt decontate în numerar, investitorul poate specula cu privire la volatilitatea prețului Bitcoin fără a deține Bitcoin în sine. Opțiunile Bitcoin, precum criptomonedele și alte investiții, au în continuare riscuri.

Riscul principal este volatilitatea extremă a prețurilor Bitcoin, care poate duce la pierderi semnificative de valoare în cazul în care piața se mișcă nefavorabil. În plus, există o șansă mai mare de fraudă și manipulare a pieței din cauza lipsei de reglementare pe piața criptomonedelor.

Diverse tactici sunt disponibile pentru investitori pentru a-i ajuta să gestioneze aceste riscuri. Răspândirea investițiilor pe diferite active poate ajuta la reducerea impactului performanței slabe a unui singur activ, motiv pentru care diversificarea este atât de importantă. În plus, stabilirea ordinelor stop-loss permite vânzarea automată a deținerilor la un preț prestabilit și poate ajuta la limitarea pierderilor.

Mai mult, tehnicile de acoperire pot contracara pierderile la pariurile Bitcoin, cum ar fi achiziționarea de puturi de protecție sau vânzarea de apeluri acoperite. De asemenea, este esențial să ținem pasul cu evoluțiile legislative și cu tendințele pieței, deoarece acestea pot avea un impact semnificativ asupra prețului Bitcoin. Instrumentele de management al riscului create special pentru piețele Bitcoin pot facilita, de asemenea, monitorizarea și gestionarea eficientă a expunerii la risc.

Acest articol nu conține sfaturi sau recomandări de investiții. Fiecare mișcare de investiție și tranzacționare implică riscuri, iar cititorii ar trebui să-și efectueze propriile cercetări atunci când iau o decizie.