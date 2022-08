Deși nu a mai jucat de un an de zile, Roger Federer rămâne cel mai bine plătit jucător din Topul Forbes, pentru al 17-lea an

Fostul număr unu mondial Roger Federer și-a păstrat locul în fruntea listei celor mai bine plătiți jucători de tenis din lume pentru al 17-lea an, în ciuda faptului că nu a jucat niciun meci timp de aproape 14 luni, a dezvăluit Forbes. Federer, în vârstă de 41 de ani, nu a mai jucat de la Wimbledon, anul trecut, după ce a suferit o nouă operație la genunchi.

Cu toate acestea, câștigătorul a 20 de Grand Slam-uri a încasat în ultimele 12 luni aproximativ 90 de milioane de dolari înainte de taxe și onorarii ale agenților, ajungând în fruntea listei, banii provenind din „sponsorizări, apariții și alte activități comerciale". Japoneza Naomi Osaka, deținătoare a patru trofee la turnee majore, se află pe locul al doilea pe listă, după ce a câștigat aproximativ 56,2 milioane de dolari în ultimul an. Jucătoarea de 24 de ani a lansat în iunie o nouă companie media în parteneriat cu cvadruplul campion NBA LeBron James și o nouă agenție sportivă, scrie Mediafax.

Ea este cea mai bine plătită jucătoare de tenis, câștigând mai mult decât Serena Williams, de 23 de ori câștigătoare de Grand Slam, care se va retrage după US Open, care începe săptămâna viitoare. Williams a câștigat 35,1 milioane de dolari în acest an, devansându-i pe foștii lideri mondiali la masculin Rafa Nadal (31,4 milioane de dolari) și Novak Djokovic (27,1 milioane de dolari). Campioana de la US Open, Emma Răducanu, a debutat pe listă după ce a intrat în lumea vedetelor anul trecut, când a devenit prima jucătoare calificată din Era Open care a cucerit un titlu de Grand Slam.

Adolescenta britanică este a șasea pe listă, cu 21,1 milioane de dolari, în timp ce campionul U.S. Open și numărul unu mondial ATP, Daniil Medvedev, este al șaptelea, cu 19,3 milioane de dolari. Kei Nishikori (13,2 milioane de dolari) și Venus Williams (12 milioane de dolari) ocupă locurile opt și nouă, în timp ce tânăra vedetă spaniolă Carlos Alcaraz (10,9 milioane de dolari) încheie topul 10.