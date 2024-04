FOTO | Detalii înfiorătoare - Cum a fost ucisă micuța Danka: Filmul evenimentelor / Părinții copilului au fost transportați de urgență la spital

În a zecea zi de căutare a micuței Danka, fata care a fost dată dispărută în Serbia, a venit cea mai proastă veste: fetița a fost ucisă. Acest lucru a fost anunțat de președintele sârb Aleksandar Vučić.

Danka Ilic, o micuță în vârstă de doar 2 ani, a fost dată dispărută acum o săptămână din localitatea Banjsko Polje, din Serbia. Informațiile recente sugerau că ar fi fost răpită de două femei de origine română și că ultima dată a fost văzută în orașul Viena. dar această informație a ”căzut” încă din această dimineață.

Filmul evenimentelor de astăzi:

Ora 8.00 Poliția austriacă a exclus orice legătură între românca din videoclipul de la Viena și fata dispărută Danka Ilić

Românca din filmulețul de la Viena a spus că a luat legătura imediat cu poliția, dar că au trimis-o acasă.

„Am primit mai multe mesaje pe rețelele de socializare și că la televiziunea din Serbia și România este răspândit un filmuleț cu chipul meu și că mă căutau din cauza unui copil dispărut. Am mers imediat la poliție duminică și am cerut ajutor. M-au sfătuit să iau legătura cu poliția din Viena și asta am făcut ieri.Marți am fost la poliția din sectorul 21, le-am rugat să mă ajute și să mă protejeze, tocmai m-au trimis acasă. Tocmai m-au trimis acasă. Eram foarte speriată, nu știam ce să fac. Îmi era teamă că o să-mi pierd locul de muncă", a povestit femeia pentru „Kosmo".

După răsturnarea anchetei a venit şi tatăl fetei dispărute .

Ora 8.55 După ce poliția austriacă a anunțat că Danka Ilić nu apare în videoclipul disputat de la Viena, Ministerul Afacerilor Interne al Serbiei a anunțat că continuă munca intensă pentru a găsi fetița și toate împrejurările în care a avut loc dispariția ei.

„Ofițerii de poliție din mai multe unități organizatorice ale Ministerului Afacerilor Interne se află la fața locului și examinează și verifică toate informațiile și constatările legate de dispariția lui Danka Ilić”, precizează poliția.

Ora 10:15: Vine vestea că Danka a fost ucisă

Președintele sârb Aleksandar Vučić a anunțat că au fost arestate două persoane care au mărturisit că au ucis o fetiță.

" Avem vești proaste despre micuța noastră din Bor. Au fost arestați doi oameni care, după cum am înțeles, au mărturisit crima. Acum sunt conduși la locul în care au aruncat cadavrul", a spus Vučić într-un discurs extraordinar.

Ar fi fost găsită și o mașină cu urme de sânge.

Ora 10:50 Doi lucrători ai companiei de utilități Vodovod, care ao lovit-o cu o mașină, au fost arestați pentru uciderea micuței Danka. Au aruncat cadavrul la o groapă sălbatică de gunoi.

11:05 Părinții Dankăi au ajuns la secția de poliție din Bor.

Tata a venit primul, apoi mama, apoi bunicul. Blic relatează că unuia dintre ei i s-a făcut rău și a fost transferat de urgență la cspital.

Ora 11:10 Au fost descoperite urme de sânge în vehiculul care aparținea firmei Vodovod

Urmele de sânge de pe mașină au ajutat anchetatorii să facă lumină asupra celor întâmplate.

11:20 Ucigașii au dus poliția la groapa de gunoi unde au îngropat cadavrul Dankăi

Poliția a izolat perimetrul din jurul gropii de gunoi unde a fost îngropat cadavrul micuței

11:25 Ministerul Afacerilor Interne al Serbiei a confirmat că, după verificări și informații detaliate, i-au arestat pe SJ (50) și DD (50), ambii din Bor, sub suspiciunea că ar fi ucis o fetiță de doi ani, Danka Ilić.

Cei doi suspecți au mărturisit în totalitate săvârșirea acestei infracțiuni, iar căutarea cadavrului este în desfășurare, potrivit comunicatului de presă.