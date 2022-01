Deținutul care a făcut mișto de PolițiA Română a fost prins lângă o secție: A fugit de sub escortă acum 14 zile, pe aeroport, când fusese repatriat

Bărbatul care a reuşit să fugă înainte de Crăciun de sub escorta poliţiştilor de frontieră de pe Aeroportul Cluj a fost prins, luni, în apropierea Poliţiei Judeţene Timiş. Bărbatul are o condamnare de un an şi şase luni pentru infracţiuni la regimul rutier şi fusese adus în ţară de la Londra.

”La data de 3 ianuarie 2022, ora 16:00, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au depistat, în proximitatea sediului IPJ Timiş, un bărbat, de 37 de ani, care era urmărit, pe numele căruia Judecătoria Sânnicolau Mare a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni de închisoare, pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier”, a transmis, luni seară, IPJ Timiş.

Sursa citată a precizat că bărbatul, la data de 21 decembrie 2021, a reuşit să fugă de sub escortă, pe aeroportul Avram Iancu din Cluj.

”În momentul depistării, acesta a declarat că intenţiona să se predea”, a mai transmis IPJ Timiş, scrie news.ro.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul Timişoara, în vederea executării pedepsei.

În 21 decembrie, bărbatul a fost adus în ţară cu o cursă de la Londra şi a fost preluat de poliţiştii de frontieră.

În timpul verificărilor pentru intrarea în ţară a profitat de neatenţia agenţilor şi a fugit de pe aeroport.