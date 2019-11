Dezamăgire MARE pentru fostul selecţioner la handbal - Ce spune despre înfrângerea fetelor în Japonia

Fostul selecţioner al naţionalei de handbal feminin Radu Voina a declarat, sâmbătă, după înfrângerea drastică a României cu Spania, că a fost ”un non-meci”, iar echipa a arătat ”fără stăpân”, potrivit NEWS.ro.

”Am urmărit meciul singur, în fotoliu, şi nu am crezut că mă voi enerva şi că voi fi aşa dezamăgit. Îmi pare tare rău, dar am învăţat că nu e cazul să mai calci pe capul cuiva aflat deja în noroi. A fost un non-meci, poate mai e timp să se remonteze pentru al doilea meci, cu Senegal, care e foarte importat pentru recâştigarea moralului. Nu am reuşit nimic, nici apărarea de care antrenorul Ryde ne spunea că se antrenează special, şi am luat 31 de goluri. (...( A fost un non-meci şi a fost o echipă care nu a avut stăpân. Poate domnul Ryde trebuia să ia time-out şi să oprească hemoragia. (...) Parcă a fost echipă care s-a adunat dimineaţă înainte de meci”, a spus Radu Voina, la Digi Sport, antrenorul care a câştigat cu naţionala medalia de bronz la Campionatul European din 2010.

Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă, sâmbătă, de reprezentativa Spaniei, cu scorul de 31-16 (16-9), în meciul de debut din grupa C, la Campionatul Mondial din Japonia.

În continuare, programul echipei tricolore, antrenată de Tomas Ryde şi Costică Buceschi, este următorul: România – Senegal (1 decembrie, 11.00, ora României), România – Kazahstan (3 decembrie, 12.00), România – Muntenegru (4 decembrie, 8.00) şi România – Ungaria (6 decembrie, 8.00).

Primele trei clasate în fiecare din cele patru grupe vor obţine calificarea în faza grupelor principale, de unde echipele de pe primele două poziţii vor juca apoi în semifinale. Meciurile din grupele principale încep în 8 decembrie, urmate de semifinale, în 13 decembrie, şi finalele pentru medalii, în 15 decembrie.

Campionatul Mondial din 2019, a 24-a ediţie, reprezintă şi criteriu de calificare la Jocurile Olimpice din 2020, care se vor desfăşura tot în Japonia. Doar medalia cu aur la CM va ajunge direct la Jocurile Olimpice. La ultima ediţie a CM, România s-a clasat pe locul 10, iar medalia de aur a revenit Franţei.

În 2019, reprezentativa tricoloră şi-a propus o clasare în primele opt locuri, care i-ar permite accederea la turneele preolimpice.

România este singura naţiune care a participat la toate ediţiile Campionatului Mondial şi are în palmares trei titluri, unul la handbal în şapte (1962) şi două la handbal în 11 (1956 şi 1960), două medalii de argint (1973 şi 2005), precum şi una de bronz (2015).