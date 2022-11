Alegeri SUA | Dezamăgiri și dispute în interiorul Partidului Republican. Incertitudinile rezultatelor provoacă tensiuni

Numeroşi politicieni din Partidul Republican cer amânarea alegerilor interne pentru funcţii de conducere în cadrul formaţiunii politice şi în Congres, în contextul incertitudinii privind rezultatele scrutinului parlamentar desfăşurat marţi în Statele Unite, anunță Mediafax.

Chiar dacă, potrivit proiecţiilor, Partidul Republican este favorit să preia controlul asupra Camerei Reprezentanţilor, situaţia la Senat rămâne total incertă. În acest context, senatorii republicani Ron Johnson, Mike Lee şi Rick Scott cer amânarea alegerilor interne programate miercurea viitoare, generând noi probleme pentru Mitch McConnell, liderul grupului republican din Senat.

"Suntem dezamăgiţi cu toţii că nu s-a concretizat valul republican şi sunt numeroase cauze. Trebuie să avem discuţii serioase în cadrul conferinţei noastre asupra cauzelor şi asupra a ceea ce se poate face pentru a îmbunătăţi şansele în scrutinul prezidenţial din 2024", afirmă senatorii republicani Ron Johnson, Mike Lee şi Rick Scott într-o scrisoare adresată colegilor, conform site-ului Politico.com. Ei cer amânarea alegerilor pentru poziţii interne până când se va şti clar rezultatul la Senat. Demersul este susţinut şi de senatorii Marco Rubio, Ted Cruz şi Josh Hawley.

Conform datelor actuale, Partidul Republican are 49 de locuri la Senat, iar Partidul Democrat 48. Majoritatea simplă va fi atinsă la 51 de locuri, dar este posibilă şi o situaţie de egalitate. Determinante vor fi rezultatele din statele Arizona, Nevada şi Georgia. În Georgia, scrutinul ar putea ajunge în turul doi, în decembrie, întrucât au fost trei candidaţi şi, conform proiecţiilor, niciunul nu a depăşit nivelul de 50% din voturi. Senatorul democrat în funcţie Raphael Warnock este la nivelul de 49,4% din voturi, candidatul republican Herschel Walker a obţinut 48,5%, iar politicianul Chase Oliver, din cadrul Partidul Libertarian, a obţinut 2,1%.

La Camera Reprezentanţilor, Partidul Republican este favorit clar, având în prezent 211 locuri, iar Partidul Democrat 194, potrivit site-ului Axios.com. Totuşi, nu sunt excluse surprizele, în contextul în care zeci de locuri urmează să fie determinate. Camera Reprezentanţilor are 435 de locuri, iar controlul va fi al partidului care va depăşi 218 locuri.

În contextul incertitudinii rezultatelor, politicienii republicani cer şi amânarea scrutinului intern pentru confirmarea lui Kevin McCarthy în funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor. "Nici măcar nu ştim dacă avem majoritate sau cine are majoritate. Politicienii nu au venit la Washington deoarece nu ştiu încă dacă au câştigat. Prin urmare, cum am putea vota noile reguli parlamentare, dat fiind că nu ştim rezultatele clare?", a argumentat Scott Perry, preşedintele Comisiei administrative republicane din Camera Reprezentanţilor, citat de publicaţia The Hill.