DEZASTRU la naționala de handbal: Crina Pintea și doi masori s-au infectat și RATEAZĂ Europenele

Handbalista Crina Pinta şi doi masori ai lotului feminin al României au fost testaţi pozitiv cu noul coronavirus, înaintea turneului final al Campionatului European din Danemarca, informează gsp.ro.

Pivotul echipei CSM Bucureşti va rata participarea la competiţia europeană.

Jucătoarele române vor face deplasarea în Danemarca, luni.

Citește și: Scandal între Klaus Iohannis și Olguța Vasilescu: ‘Se încearcă închiderea cu dosarul penal!’

Naţionala României era repartizată la Trondheim (Norvegia), în Grupa D, şi trebuie să joace cu Germania (la 3 decembrie), cu Polonia (la 5 decembrie) şi cu Norvegia (la 7 decembrie). Tricolorele vor evolua la Kolding, după acelaşi program şi după ce Danemarca a preluat întreaga organizare a turneului, în urma retragerii Norvegiei din calitatea de co-organizatoare, din cauza pandemiei de coronavirus.

Directorul CSM Bucureşti, Gabriela Szabo, a declarat, duminică, agenţiei News.ro, că handbalista Crina Pintea pierde o şansă extraordinară prin neparticiparea la Campiontul European după ce a fost testată pozitriv cu noul coronavirus, la lotul naţional.

Citește și: Adrian Streinu-Cercel: ‘Este total scăpată de sub control! Guvernul nu ne protejează! Despre asta vorbim în momentul de față’

"Virusul trăieşte lângă noi, nu ştim pe care ne atinge, pot să mă dau exemplu şi pe mine, care oricât m-am protejat, uneori exagerat, tot l-am luat. Îmi pare foarte rău pentru Crina Pintea, care pe lângă că e o jucătoare uriaşă pentru clubul nostru şi pentru România, pierde această şansă extraordinară la europene. Aşteptăm să se refacă cât mai repede, mai ales că noi, la CSM, am pus acces pe grija faţă de tot lotul. Am făcut cam 800 de teste până acum la club, câte două, trei pe săptămână şi nu e tocmai ieftin. Am făcut achiziţie publică pentru circa 1.000 de teste, dintre care am făcut 800, iar la 3-400 de lei per test, calculaţi cât ne costă din bani neprevăzuţi în buget", a spus Szabo.

Citește și: Atac fără precedent al lui Andrei Caramitru asupra lui Nicușor Dan: ‘Primarul Bucureștiului și-a schimbat numele. Acum e NicuȘiOrban’ .