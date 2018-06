DEZASTRU pentru Simona Halep: Vestea TERIBILĂ pe care a primit-o pentru finala de la Roland Garros

Americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, a învins-o, joi, cu scorul de 6-4, 6-4, pe compatrioata ei Madison Keys, locul 13 WTA, calificându-se în finala turneului de la Roland Garros, în care va evolua cu Simona Halep, locul I WTA.

Stephens s-a impus într-o oră şi 17 minute. Ea a întrecut-o pe Keys şi în finala US Open de anul trecut, scor 6-3, 6-0, scrie news.ro.

Citește și: Dezastru pentru H&M! Retailerul de îmbrăcăminte, obligat să se conformeze! Plângeri pe bandă rulantă

Vestea e un adevărat dezastru pentru Halep, pentru că Stephens are un record unic în lume. Câştigătoarea US Open are şase trofee în carieră, din tot atâtea finale disputate: 2018 - Miami; 2017 - US Open; 2016 - Auckland, Acapulco, Charleston; 2015 - Washington DC.

Simona Halep, 26 de ani, şi Sloane Stephens, 25 de ani, s-au întâlnit de şapte ori până în prezent, românca triumfând de cinci ori, de două ori pe zgură.

Citește și: ANAF a publicat lista „RUȘINII”! Vezi dacă te regăsești pe ea

Precedentele partide jucate de ele au fost următoarele:

- Turul I, Barcelona, 2012, Simona Halep, scor 6-4, 6-4;

- Optimi, Hobart, 2013, Sloane Stephens, scor 6-4, 6-0;

- Turul I, Australian Open, 2013, Sloane Stephens, scor 6-1, 6-1;

- Optimi, Roland Garros, 2014, Simona Halep, scor 6-4, 6-3;

- Sferturi, Miami, 2015, Simona Halep, scor 6-1, 7-5;

- Turul I, Washington, 2-17, Simona Halep, scor 7-6 (3), 6-0;

- Semifinale, Cincinnati, 2017, Simona Halep, scor 6-2, 6-1.

Citește și: Aceasta este „cheia” succesului gigantului Carrefour pe piața locală! Cum și-a dublat colosul francez vânzările

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru a treia oară în finala turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA. Pentru jucătoarea română, aceasta va fi a patra finală din carieră la un turneu de Grand Slam, a doua din acest an, după Australian Open. Ea îşi va păstra locul I WTA şi în ierarhia ce va fi publicată luni.