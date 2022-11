Didier Deschamps, după succesul cu Danemarca: 'Mi s-a părut, totuşi, logic să câştigăm acest meci. Am o echipă foarte puternică, solidă'

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Franţei, Didier Deschamps, a declarat sâmbătă seara, după victoria cu 2-1 a echipei sale în faţa Danemarcei, la CM 2022 din Qatar, că s-a dovedit încă odată forţa echipei, scrie AFP.

"Am jucat bine, am ratat puţin, am răspuns mereu la atacurile adversarului, l-am pus în dificultate. Îi felicit pentru asta pe jucători. Am luat un gol pentru că adversarul nostru a fost unul puternic, a practicat un fotbal de calitate. Mi s-a părut totuşi logic să câştigăm acest meci. Danemarca este deseori văzută ca o formaţie oscilantă, dar în seara asta s-a dovedit a fi una dintre naţiunile bune ale fotbalului. Pentru noi este ideal, avem şase puncte deci ne-am calificat după două meciuri şi există probabilitatea foarte mare să ne calificăm de pe primul loc în grupă datorită golaverajului. Asta ne aduce linişte, asigurarea că eşti calificat. Deci primul obiectiv este atins. Am o echipă foarte puternică, solidă, am avut două victorii frumoase, vrem în continuare, să facem lucruri mari", a spus Deschamps.

Selecţionata Franţei, deţinătoarea trofeului, este prima formaţie calificată în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Danemarcei cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă, pe Stadium 974 din Doha, în Grupa D.

''Les Bleus'' au câştigat prin dubla lui Kylian Mbappe (61, 86) şi, după 4-1 cu Australia, sunt în optimile de finală. Andreas Christensen (68) a marcat golul danezilor, care au doar un punct după primele lor două partide.

Într-un meci destul de echilibrat, Franţa a făcut diferenţa prin vedetele sale, Mbappe, Griezmann şi Lloris.

Cele două echipe s-au întâlnit şi la ediţia precedentă, tot în faza grupelor, scorul final din Rusia fiind de 0-0.

Prin succesul de sâmbătă, Franţa a ajuns la şase victorii consecutive la Cupa Mondială.

În ultima etapă din grupă, miercuri 30 noiembrie, Danemarca va juca un meci decisiv cu Australia (Al Janoub Stadium - Al Wakrah, 17:00), după ce echipa de la antipozi a câştigat sâmbătă cu Tunisia (1-0). Celălalt meci le va opune pe Tunisia şi Franţa (Education City Stadium - Doha, 17:00).