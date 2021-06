Din iunie la Netflix în premieră: 'Fatherhood' cu Kevin Hart, noi episoade din 'Lupin' și 'Too Hot to Handle'

Comedia „Fatherhood”, cu Kevin Hart în rol principal, noi episoade din serialele „Lupin” şi „Too Hot to Handle” se numără între premierele Netflix din luna iunie, conform news.ro

Iniţial programat să fie lansat în cinematografe de Sony, „Fatherhood” spune povestea unui bărbat care se găseşte în postura de a-şi creşte singur copilul, după ce soţia a murit la scurt timp de la naştere. Netflix, care a cumpărat filmul, îl prezintă împreună cu Higher Ground Productions, compania lui Barack şi Michelle Obama.

Lungmetrajul, bazat pe romanul „Two Kisses for Maddy”, este regizat de Paul Weitz („American Pie”, „About A Boy”, „In Good Company”, „Little Fockers”) şi va fi lansat pe 18 iunie. Din distribuţie fac parte Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan, Melody Hurd şi Paul Reiser.

Între filmele care vor fi disponibile pe platformă începând cu această lună se numără thrillerul SF „Awake”, cu Gina Rodriguez, filmul de acţiune „The Ice Road”, cu Liam Neeson, şi comedia romantică „Good on Paper”, cu Iliza Shlesinger, care a semnat şi scenariul.

Netflix va adăuga şi titluri ca „The Big Lebowski”, „The Best Man”, „Fools Rush In”, „I Am Sam”, „Million Dollar Baby”, „Silver Linings Playbook”, „Stand by Me”, „Swordfish” şi „What Women Want”.

Cât priveşte serialele, producţia fantasy „Sweet Tooth” va debuta pe 4 iunie, al doilea sezon din producţia franceză „Lupin” va fi lansat pe 11 iunie, iar noi episoade din „Too Hot to Handle” vor fi lansate pe 23 iunie.

„Lupin”, cu Omar Sy în rol principal, a fost urmărit de mai mult de 70 de milioane de abonaţi Netflix, la nivel global, în primele patru săptămâni de la lansare.

Serviciul de streaming va lansa şi al patrulea sezon din serialul spaniol „Elite”, al cincilea din „ Workin’ Moms” şi ultimul sezon din sitcom-ul canadian „Kim’s Convenience”. Vor fi disponibile şi toate cele trei sezoane ale comediei „Happy Endings”.