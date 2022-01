Dinamo a cumpărat un fundaș de la Academica Clinceni

Administratorul special al clubului Dinamo, Iuliu Mureşan, a declarat marţi, la Digi Sport, că dinamoviştii l-au achiziţionat pe fundaşul Răzvan Patriche de la Academica Clinceni.

"Am discutat cu Flavius trei ore, am discutat şi despre transferuri, dar şi cu Florin Răducioiu. Avem nevoie de Răduzioiu, de imaginea lui, am căutat persoane pozitive la club, am vrut să aduc foşti mari dinamovişti cu imagine foarte bună şi mă bucur că am reuşit cu Florin El va sta foare aproape de Flavius Stoican, de jucători, va fi o interfaţă între echipă, suporteri, presă. O să-l folosim şi la a vedea jucători, a sunat deja în Italia la foşti colegi de-ai lui, acum impresari, să căutăm jucători. Am semnat cu Patriche şi îl vom prezenta separat, nu vrem să fie 3 în 1. Am încredere că va fi un bun jucător, m-a impresionat determinarea lui, caracterul lui puternic, Dinamo are nevoie de caracter. Este un om dârz, avem nevoie de aşa ceva. O să mai şi dăm drumul şi o să mai şi aducem jucători. Cel mai greu este să găsim atacanţi. E ţi Vojtus pe o listă, dar chiar nu am discutat cu el. Pinto s-ar putea să plece. Popa face mâine vizita medicală şi va începe pregătirea cu echipa.. Nu cred că Steliano Filip vrea să plece, am discutat cu el. Itu se întoarce la CFR, a avut suferinţe din diferite motive şi şi-a dorit să plece. L-au vrut şi cei de la CFR, puteau să-l ia oricând", a declarat Mureşan la Digisport.

Dinamo se reuneşte, miercuri, sub comanda noului antrenor, Flavius Stoican.