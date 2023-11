Dinamo - FCSB | Ştefan Târnovanu, total nemulțumit de prima repriză: 'Cred că a fost cea mai slabă din acest campionat'

Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, crede că terenul greu a influenţat jocul echipelor în meciul Dinamo – FCSB 0-1, disputat duminică seară pe Arena Naţională, informează news.ro.

„Ne bucurăm că am deblocat jocul prin golul lui Florinel Coman, pentru că am câştigat fără să primim gol. Avem cea mai bună apărare din campionat alături de Hermannstadt. Ne doream să câştigăm. Cum, acest lucru este mai puţin important. Faptul că Dinamo este pe locul pe care este, acest lucru nu înseamnă că sunt atât de slabi. Au posesie foarte bună. Noi, în prima repriză cred că am avut cea mai slabă repriză din acest campionat. Terenul a fost foarte greu, se rupea, nu am putut să pasăm, nu am putut să avem viteză în circulaţia mingii. Au pus presiune, au făcut pressing, dar am câştigat”, a declarat Târnovanu.

Întrebat dacă ar fi putu apăra lovitura liberă din care Florinel Coman a înscris, Târnovanu s-a gândit puţin şi a fost apoi categori: „Nu cred, nu. Eu zic că nu. A fost o execuţie senzaţională, am văzut pentru că eram în spatele mingii".