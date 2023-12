Dionne Warwick, Billy Crystal şi Queen Latifah, premiaţi de Kennedy Center din Washington

Cântăreaţa Dionne Warwick, actorul de comedie Billy Crystal, cântăreţul Barry Gibb - membru al grupului Bee Gees -, actriţa şi interpreta rap Queen Latifah şi celebra soprană Renée Fleming au primit duminică Kenedy Center Honors, principalele recompense din universul artelor care sunt atribuite în Statele Unite, informează Reuters.

Preşedintele Joe Biden a lăudat activitatea celor cinci artişti premiaţi în cadrul unei recepţii organizate la Casa Albă înaintea galei.

"Artele interpretative înseamnă mult mai mult decât sunet şi scenă. Ele reflectă cine suntem noi ca americani şi ca fiinţe umane", a adăugat preşedintele Joe Biden.

Gala a început cu un omagiu adus cântăreţei Dionne Warwick, în vârstă de 82 de ani, o vedetă a muzicii pop începând din anii 1960 ale cărei discuri s-au vândut în peste 100 de milioane de copii şi care este cunoscută pentru piese de mare succes, cum ar fi "I'll Never Love This Way Again" şi "That's What Friends Are For", un cântec pe care l-a înregistrat în 1985 alături de Gladys Knight, Elton John şi Stevie Wonders pentru a creşte gradul de conştientizare despre SIDA.

Producătorul muzical Clive Davis a spus că Dionne Warwick "poate cânta orice fel de cântec şi a inspirat muzicieni din lumea întreagă". Cynthia Erivo a interpretat apoi o versiune emoţionantă a piesei "Alfie" din repertoriul legendarei artiste americane.

Următorul premiat, Billy Crystal, în vârstă de 75 de ani, este cunoscut pentru filme precum "When Harry Met Sally", "City Slickers" şi "Analyze This". Actorii Meg Ryan şi Robert De Niro au apărut pe scenă pentru a-i aduce un omagiu bunului lor prieten.

"Ai abia 75 de ani. Asta înseamnă că eşti la doar şase ani distanţă de momentul în care vei avea vârsta perfectă pentru a fi ales preşedinte", a declarat Robert De Niro, stârnind hohote de râs în rândul publicului. Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, va candida pentru un al doilea mandat de preşedinte.

Billy Crystal este un actor şi scenarist premiat cu Tony şi cu Emmy şi care a găzduit gala premiilor Oscar de nouă ori. Whoopi Goldberg i-a adus şi ea un omagiu colegului ei de breaslă, spunând că acesta ar trebui să primească un Oscar onorific pentru serviciile deosebite pe care le-a adus de-a lungul anilor acestei gale.

Queen Latifah, în vârstă de 53 de ani, este o actriţă şi cântăreaţă cunoscută pentru filme precum "Chicago" şi "Bringing Down the House". Ea are şi un premiu Grammy obţinut în 1994 la categoria "cea mai bună interpretare solo de rap". Ea a fost omagiată de actriţa Kerry Washington.

Tituss Burgess, Christine Baranski şi Susan Graham au interpretat "You'll Never Walk Alone" din show-ul de pe Broadway "Carousel" în semn de tribut adus lui Renée Fleming, celebra soprană de 64 de ani care a cântat în toate operele importante din lumea întreagă şi care are în palmares cinci premii Grammy.

Gala s-a încheiat cu omagiul adus lui Barry Gibb, în vârstă de 77 de ani, un cântăreţ şi compozitor care a cântat alături de fraţii lui, regretaţii Robin şi Maurice, în grupul Bee Gees, care a vândut peste 220 de milioane de albume. A câştigat nouă premii Grammy şi, ca parte a acestui trio, este cunoscut pentru hituri precum "Stayin' Alive" şi "How Deep Is Your Love".

Grupul country Little Big Town a interpretat un cover al cântecul "Lonely Days" din repertoriul lui Barry Gibb, cântăreţul Michael Buble a cântat piesa "How Can You Mend a Broken Heart", iar starul de pe Broadway Ben Platt a interpretat un cover al compoziţiei "Nights on Broadway".

Gala Kennedy Center Honors 2023 va fi difuzată de postul american de televiziune CBS pe 27 decembrie.