Directorul sportiv al CFR Cluj, Bogdan Mara: E o victorie mare, am închis poate şi gura tuturor. Am dominat campionatul de la un capăt la altul

Directorul sportiv al CFR Cluj, Bogdan Mara, a declarat luni seară, după câştigarea titlului, că acest succes este unul foarte important, prin care clujenii poate că au “închis gura tuturor”, anunță news.ro.

“Dedicăm această victorie şi acest campionat celor care nu au fost alături de noi în această seară. E o victorie mare, am închis poate şi gura tuturor. CFR a demonstrat că anul acesta a fost echipa mai puternică, a dominat campionatul de la un capăt la altul. Nu a fost uşor, am avut multe zile în care nu am putut să ne antrenăm”, a spus Mara.

Formaţia CFR Cluj a câştigat al treilea titlu consecutiv de campioană a României, al şaselea din istorie, luni seară, după ce a învins, în deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova, în ultima etapă a play-off-ului ediţiei 2019/2020 a Ligii I, meci disputat în sistem de finală. Partida s-a disputat ca o finală ca urmare a unei decizii a Comitetului Executiv al FRF. Dacă după două reprize era egalitate, s-ar fi trecut la prelungiri şi eventual la lovituri de departajare.

CFR Cluj a mai câştigat titlul în 2008, 2010, 2012, 2018 şi 2019.