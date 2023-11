După luni întregi de speculaţii pe fondul întreruperii activităţii cauzate de greva SAG-AFTRA, recent încheiată, lansarea filmului "Deadpool 3" este amânată de Walt Disney Company. Continuarea trilogiei din benzile desenate a renunţat la data de lansare din 3 mai 2024 şi urmează să ajungă în cinematografe la 26 iulie 2024, informează Variety.

Este una dintre acţiunile pe care Disney le-a anunţat joi seară, studioul modificându-şi programul de lansări în cinematografe. "Deadpool 3" revendică acum locul ocupat anterior de "Captain America: Brave New World", care a fost amânat pentru 14 februarie 2025. În plus, "Thunderbolts" de la Marvel a fost mutat de la 20 decembrie 2024 la 25 iulie 2025, iar viitorul reboot al filmului "Blade" a fost mutat de la 15 februarie 2025 la 7 noiembrie 2025.

În afară de filmele Marvel, Disney a amânat şi lansarea viitorului prequel al remake-ului CGI din 2019 al "Regelui Leu". Lansarea "Mufasa: Regele Leu", regizat de Barry Jenkins, a fost mutată de la data de 5 iulie 2024 la 20 decembrie 2024. În plus, studioul a păstrat libere alte două date - 25 iulie 2025 şi 7 noiembrie 2025 - pentru lungmetraje nespecificate.

Atunci când greva SAG-AFTRA a început prima dată în iulie, "Deadpool 3" a fost nevoit să suspende producţia. Acum, după aproape patru luni de incertitudine, studiourile Marvel plănuiesc să revină la viteză maximă, filmările urmând să înceapă înainte de vacanţa de Ziua Recunoştinţei. Cu toate acestea, discuţiile despre o potenţială amânare au fost în aer timp de săptămâni întregi, pe măsură ce greva actorilor se prelungea până în toamnă. Acum, "Deadpool 3" reprezintă singurul film Marvel Studios programat să ajungă în cinematografe în 2024 - o răsturnare de situaţie în condiţiile în care, în mod regulat, compania lansează trei sau patru lungmetraje pe an.

În timp ce "Deadpool 3" mai are încă de lucru la producţie, este de remarcat faptul că "Captain America: Brave New World", cu Sam Wilson interpretat de Anthony Mackie, a încheiat deja filmările principale înainte de greva SAG-AFTRA, deşi este ceva obişnuit ca producţiile Marvel să necesite filmări suplimentare. Cu toate acestea, se confruntă acum cu o întârziere de şapte luni. Între timp, "Thunderbolts" şi "Blade" încă nu au început producţia.

Decizia ca "Deadpool" să renunţe la data de lansare din luna mai lasă acum un spaţiu considerabil în linia de blockbustere de vară de anul viitor. Primul weekend din luna mai este important pentru studiouri, reprezentând de obicei un mare start pentru sezon. Marvel a lansat în această perioadă, în ultimii ani, titluri precum "Guardians of the Galaxy Vol. 3" şi "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Surprinzător, Disney mai are un film de mare succes stabilit să fie lansat pentru luna mai, "Regatul planetei maimuţelor" al studiourilor 20th Century, programat pentru data de 24 a lunii, care va avea premiera înaintea filmului "Furiosa", un spin-off al lui "Mad Max" al Warner Bros.