Diva cubaneză Rosita Fornes, care a jucat în epoca de aur a cinematografiei în numeroase filme şi musicaluri, a murit miercuri dimineaţă în Miami la 97 de ani, a anunţat pe reţelele de socializare o sursă apropiată familiei, relatează EFE, potrivit Agerpres.

"Cuba este în doliu, cultura hispanică a pierdut poate ultima dintre marile sale dive, cea mai versatilă artistă cubaneză, cântăreaţă şi balerină care a cucerit inimile nu doar ale cubanezilor, ci şi ale mexicanilor, spaniolilor şi publicului care i-a urmărit arta fără egal", a scris Rey González pe contul său de Facebook.

Fornes a fost internată la un spital din Miami în urmă cu câteva zile în stare foarte gravă în urma unei probleme respiratorii, însă având în vedere vârsta sa înaintată şi actuala criză sanitară ea a fost trimisă în casa unor rude din Miami.

Rosalia Lourdes Elisa Palet Bonavia s-a născut pe 11 februarie 1923, la New York, părinţii ei fiind spanioli rezidenţi în Cuba şi care ulterior s-au întors în Spania. După izbucnirea Războiului Civil ei s-au reîntors în insulă.

Citește și: A fost descoperit primul ‘acoperit’ din USR! S-a lăsat cu o demisie din echipa Barna

Cariera ei a început de timpuriu, cu un debut în emisiunea radiofonică "La Corte Suprema del Arte", când era de abia o copilă. Părinţii săi au divorţat când avea 5 ani, mama ei s-a recăsătorit, iar Rosita a luat numele tatălui vitreg, care a devenit şi apelativul său de scenă.

Primul său rol important a fost într-o comedie muzicală în 1938 şi a apărut în alte două filme cubaneze, înainte de a se muta în Mexic, unde a jucat în numeroase filme în acea perioadă considerată "Vârsta de aur a cinematografiei mexicane".

Supranumită "Diva cubaneză", Rosita a jucat în filme pentru marele ecran şi micul ecran, precum şi în musicaluri, şi a rămas activă pe scenă chiar şi la vârsta a treia.

Din filmografia sa fac parte lungmetrajele "A Dangerous Adventure" (1939), "Musical Romance" (1941), "The Flesh Commands" (1948), "The Desire" (1948), "Women of the Theatre" (1951) şi "The Unknown Mariachi" (1953).