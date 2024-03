DNA a 'prioritizat' dosarul lui Iulian Dumitrescu. Procurorul-șef Marius Voineag: 'Procurorul de caz e suveran!'

Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a afirmat, joi, la Oradea, că dosarul care îl vizează pe preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, este unul "prioritizat" având în vedere caracterul măsurii preventive şi a precizat că procurorul de caz este "suveran" în ceea ce priveşte o eventuală prelungire a controlului judiciar.

"E un dosar aflat în lucru. Se fac acte cu celeritate, există şi măsură preventivă (...). E o cauză extrem de complexă şi nu aş vrea să elaborăm sau să facem o prefigurare a termenelor, dar în momentul de faţă se lucrează. E un dosar prioritizat, având în vedere caracterul măsurii preventive. Procurorul de caz e suveran în ceea ce priveşte adoptarea unei astfel de măsuri (cu referire la o eventuală prelungire a măsurii preventive - n.r.) şi vom vedea. Deocamdată suntem cu o măsură preventivă în cursul urmăririi penale în cauză", a declarat Voineag, informează Agerpres. Procurorul-şef al DNA a participat la inaugurarea sediului DNA Oradea.

Cazul lui Iulian Dumitrescu

Iulian Dumitrescu este cercetat de DNA sub control judiciar pentru luare de mită şi fals în declaraţii şi are interdicţie să îşi exercite funcţia de preşedinte al CJ Prahova. După ce a fost pus sub acuzare, Dumitrescu a anunţat că demisionează din toate funcţiile deţinute în PNL, şi anume, de prim-vicepreşedinte PNL şi preşedinte al PNL Prahova.

Candidează din nou

Dumitrescu va candida însă pentru un nou mandat de preşedinte al CJ Prahova, a anunţat, miercuri seară, PNL Prahova. "Primarii liberali din judeţul Prahova au trimis o scrisoare deschisă conducerii Partidului Naţional Liberal în care îşi manifestă susţinerea pentru candidatura lui Iulian Dumitrescu în vederea unui nou mandat de preşedinte de CJ. Solicitarea a fost materializată şi printr-o decizie luată astăzi, 20.03.2024, în unanimitate, în cadrul Colegiului Director Judeţean al PNL Prahova", se arată într-un comunicat de presă transmis de PNL Prahova.