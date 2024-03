DOCUMENT - Europa se pregătește serios de război: planul în 3 pași care va fi adoptat la București (Manifestul PPE)

Liderii PPE, care se reunesc la București, vor adopta Manifestul partidului pentru următoarea legislatură. Planul liderilor PPE, care vor conduce, cel mai probabil Comisia Europeană și Parlamentul European, este unul în trei pași. Un prim pas va fi o investiție majoră în baza industrială de apărare, iar al doilea pas va fi crearea unei ”veritabile uniuni a apărării”. Practic, Uniunea Europeană se va transforma, iar țările membre se vor pregăti să lupte împreună împotriva amenințării Rusiei. Este un plan de o magnitudine fără precedent și o unificare istorică a Europei, continent care a fost mai mereu divizat de războaie.

”Trebuie să stabilim trei pași pentru apărarea europeană. În primul rând, trebuie să ne intensificăm baza industrială de apărare prin mai multe investiții. PPE a promovat deja inițiative de achiziții militare comune, cum ar fi consolidarea industriei europene de apărare prin Actul comun privind achizițiile publice (EDIRPA) și Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP). Cu toate acestea, trebuie să mergem mai departe. Trebuie să ne concentrăm pe tehnologia de apărare 2.0, combinând industria de apărare și cele mai avansate tehnologii informatice. Dorim ca următorul buget pe termen lung (CFM) să furnizeze resursele necesare pentru inovare și satisfacerea nevoilor noastre militare. În cele din urmă, ar trebui să creăm o piață unică a apărării. UE ar trebui să utilizeze Agenția Europeană de Apărare (AEA) pentru a oferi sprijin financiar în principal întreprinderilor din domeniul apărării pentru a standardiza sistemele pe care le produc și pentru a încuraja mai multe proiecte comune de achiziții publice în domeniul apărării în Europa, precum și cercetarea inteligenței artificiale (IA) în scopuri duale (civilă și militară). Statele membre ar trebui să ia în considerare acordarea de prioritate achizițiilor de echipamente militare efectuate în Europa pentru a consolida autonomia strategică a UE și pentru a face față agresorilor precum Putin. Vom elabora programe europene comune în domeniul armelor sub supravegherea AEA, în colaborare cu statele membre. În plus, UE are nevoie de norme comune pentru exporturile de arme.”, arată documentul PPE.

Comisar pentru securitate și apărare

În noua Comisie Europeană va apărea un nou portofoliu de comisar european al Apărării.

În al doilea rând, trebuie să conlucrăm mai bine utilizând toate opțiunile disponibile în tratatele UE, inclusiv PESCO și proiectele sale emblematice, cum ar fi proiectul privind mobilitatea militară, care sprijină transportul militar transfrontalier esențial. De asemenea, trebuie să înființăm un comisar pentru securitate și apărare, care să coordoneze mai bine aspectele legate de apărare în cadrul competențelor UE și să promoveze cooperarea, precum și un Consiliu de apărare cu miniștrii apărării din statele membre. Ar trebui, de asemenea, să avem în vedere instituirea unui buget specific al UE pentru apărare în cadrul CFM, cu resurse suficiente pentru a face față provocărilor de astăzi și de mâine.

Europa luptă la unison

Toată țările din Uniunea Europeană vor constitui o uriașă forță militară și se va acționa în comun, în fața oricărei amenințări.

În cele din urmă, obiectivul nostru pe termen lung este de a dezvolta o veritabilă uniune europeană a apărării cu forțe europene integrate în domeniul terestru, maritim, cibernetic și aerian. Aceste forțe ar trebui să completeze armatele naționale, aliniate la noul model de forță al NATO, cu o capacitate de desfășurare rapidă a unei forțe permanente și imediat disponibile. Dorim să creăm un Fond european pentru intervenție militară externă care să permită statelor membre care nu doresc să își mobilizeze forțele armate pentru o operație militară externă a UE să aducă o contribuție financiară la apărarea europeană colectivă. Acest fond european ar permite luarea în considerare și partajarea integrală a costurilor operațiunilor între statele membre. Acțiunea noastră colectivă ar trebui să se concentreze, de asemenea, în special pe domenii precum apărarea cibernetică și securitatea spațiului. UE, împreună cu statele membre care doresc, trebuie să abordeze viitoarele proiecte europene de apărare în strânsă cooperare cu partenerii noștri transatlantici, inclusiv un scut de apărare antirachetă, o DARPA europeană, o brigadă cibernetică europeană, un scut nuclear european și capacități de producție sporite pentru bunuri de apărare. De asemenea, trebuie să consolidăm cooperarea europeană a serviciilor de informații.”, se arată în Manifestul PPE.