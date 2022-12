Documente rusești capturate dezvăluie planul inițial al Moscovei: Ucraina trebuia ocupată în 10 zile, Zelenski urma să fie ucis

Un grup de reflecție britanic în domeniul apărării și securității a dezvăluit detalii despre planul de preinvazie al Moscovei în Ucraina, pe baza unor documente rusești capturate și aparent semnate de Vladimir Putin, notează Sky News.

Rusia plănuia să preia controlul asupra Ucrainei în 10 zile și să o anexeze până în luna august a acestui an, a declarat Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI).

Potrivit grupului de reflecție legat de armata britanică, doar un mic grup de oficiali ruși erau la curent cu întreaga amploare a planurilor.

Acesta a precizat că până și adjuncții șefilor de ramuri din cadrul armatei ruse nu au fost la curent cu planul de a invada și ocupa Ucraina decât cu câteva zile înainte de începerea invaziei, iar unitățile militare tactice nu au primit ordine decât cu câteva ore înainte.

Documentele au dezvăluit, de asemenea, că Rusia plănuia să captureze centralele electrice, aerodromurile, rezervele de apă, banca centrală și parlamentul Ucrainei - și că serviciile speciale rusești au primit sarcina de a ucide conducerea ucraineană.

Aceștia păreau să presupună că oficialii guvernamentali ucraineni "fie vor fugi, fie vor fi capturați ca urmare a vitezei invaziei", a declarat RUSI.

De asemenea, comunitatea de informații din Ucraina crede că Rusia a plănuit să folosească unități aeropurtate din Belarus pentru a captura centralele nucleare Rivne și Khmelnițki.

Planul de invazie ar fi detaliat planurile de capturare a centralelor nucleare din Ucraina pentru a adăposti trupele rusești, pentru a obține controlul asupra sistemului energetic al țării și pentru a putea șantaja țările europene cu riscul de poluare cu radiații.

Rusia plănuia să înceapă invazia cu o "campanie masivă de rachete și lovituri aeriene" împotriva țintelor militare ucrainene, potrivit RUSI.

Acesta a adăugat că Moscova nu va viza infrastructura critică, cum ar fi centralele electrice și căile ferate, deoarece acestea sunt esențiale pentru planurile sale de a ocupa țara.

"Lista ucigașă" a Rusiei

Regimul rus de contrainformații a întocmit liste cu numele unor ucraineni, a declarat RUSI.

Aceștia erau împărțiți în patru categorii:

- Cei care ar trebui uciși

- Cei care au nevoie de suprimare și intimidare

- Cei considerați neutri care ar trebui încurajați să colaboreze

- Cei pregătiți să colaboreze.

Oficialii plănuiau să înregistreze populația prin intermediul unor controale din ușă în ușă și al unor tabere de filtrare, a declarat think tank-ul.

De asemenea, Rusia ar fi planificat, de asemenea, cooperarea forțată a guvernatorilor regionali și a autorităților locale, iar FSB ar fi fost însărcinat cu capturarea oficialilor locali.

În timp, a planificat să aducă profesori și alți oficiali din Rusia pentru a începe "reeducarea ucrainenilor".