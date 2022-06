Doi bărbaţi - arestaţi după ce ar fi încercat să omoare o personă tăindu-i racordurile de frână de la maşină

Doi bărbaţi care ar fi tăiat cu intenţie racordurile de la sistemul de frânare faţă al unui autoturism utilizat de o persoană cu care unul dintre cei doi era în conflict au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Bucureşti.

Potrivit unui comunicat al PTB transmis AGERPRES, miercuri, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore faţă de un bărbat sub aspectul infracţiunii de tentativă de omor calificat şi faţă de un altul sub aspectul infracţiunii de complicitate la tentativă de omor calificat."Din probele administrate până în prezent, a rezultat faptul că în noaptea de 08/09.05.2022, în jurul orei 00,19, pe fondul unei relaţii conflictuale dintre inculpatul C.O. şi persoana vătămată N.G., inculpatul D.C. s-a deplasat cu autoturismul marca Mercedes S Klasse, condus de celălalt inculpat, la imobilul din Sectorul 5, unde locuia persoana vătămată şi, folosind un instrument tăietor, a secţionat cu intenţie racordurile de frână de la sistemul frânare faţă al autoutilitarei marca VW, utilizată de aceasta, cu scopul de a-i suprima viaţa prin provocarea unui accident de circulaţie", se precizează în comunicat.Parchetul informează că a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti în vederea luării măsurii arestării preventive a celor doi pe o durată de 30 de zile, propunere care a fost admisă.Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.