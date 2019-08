Doi dintre cei mai importanți jurnaliști PLEACĂ de la PRO TV

Schimbări masive la Pro TV, unde doi dintre cei mai cunoscuți și vechi jurnaliști au luat decizia de a pleca de la cel mai important post de televiziune din România. Felix Drăghici, cel care a condus mulți ani departamentul de sport, pleacă de la începutul lunii septembrie din funcția pe care o deține, dar va rămâne comentator al meciurilor de pe Pro TV. De altfel, obișnuitul său partener la comentarii, Costi Mocanu, a făcut aceeași mutare, în trecut.

Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, Felix Drăghici, cel care e la Pro TV încă de când postul nu era lansat cu acest nume, ci funcționa cu denumirea Canal 31, în 1993-1994, va lucra la First Content Studio, o agenție de conținut care realizează proiecte speciale de marketing și publicitate (a realizat, printre altele, platforma Experiențe Live pentru Telekom, platforma Eu sunt 12, pentru Bergenbier și Felicitari! Au Castigat, pentru Delaco).

După plecarea lui Felix Drăghici, departamentul Sport din Pro TV va fi încadrat la departamentul știri, condus de Gabriela Popescu. Timp de șase ani, între 2011-2017, Drăghici a fost șeful digitalului Pro TV, ceea ce includea tot portofoliul de site-uri al grupului.

Anunțul intern al Pro TV:

„Vă anunțăm că, din luna septembrie, am decis împreună cu Felix Drăghici, Head of Sport, să întrerupem colaborarea noastră în forma actuală. El va continua să sprijine Pro TV în calitate de comentator sportiv.

Îi mulțumim lui Felix pentru contribuția adusă succesului Pro TV de la începuturile companiei. El a avut un rol important în dezvoltarea și creșterea continuă a Pro TV atât on-air, cât și online.

Îi dorim lui Felix succes în viitor!

Suntem încântați să vă anunțăm că Eduard Coandă, pe care îl știți ca Johnny, va prelua de la Felix conducerea echipei Sport, raportându-i Gabrielei Popescu, News&Sport Director.

Îi dorim succes lui Johnny în acest rol nou.”

Pe lângă plecarea lui Felix Drăghici, PRO TV mai pierde un jurnalist de la departamentul de sport. Exte vorba despre Ion Alexandru, editor de știri și comentator al multor meciuri de fotbal, atât la PRO TV, cât și al fostul Sport.ro, noul PRO X. ”Am comentat ultimul meci la PROTV si astazi este ultima zi aici. 13 ani frumosi in care am legat prietenii de o viata, am muncit cu multa pasiune si am invatat foarte multe. Multumesc, PROTV!”, a spus Alexandru pe pagina sa de Facebook.

