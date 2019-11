Doliu în cinematografie - Un celebru actor a murit pe platourile de filmare

Actorul Godfrey Gao, celebru pentru rolul din filmul "The Mortal Instruments: City of Bones", dar și pentru că a fost primul model asiatic al brandului Louis Vuitton, a murit pe platourile de filmare, la vârsta de 35 de ani, posibil din cauza unui infarct, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.

Gao filma pentru un reality show sportiv, "Chase Me", în orașul Ningbo din estul Chinei. Reprezentantul său, agenția JetStar Entertainment, a confirmat decesul actorului canadian de origine taiwaneză printr-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare online Facebook.

Citește și: Faimoasa Fontana di Trevi din Roma ar putea fi protejată de turiştii necivilizaţi

Potrivit agenției, actorul a căzut în timp ce alerga. A fost transportat de urgență la spital, unde a fost pronunțat decesul.

Gao a devenit cunoscut inițial ca primul model asiatic al brandului de lux Louis Vuitton.

Ulterior a jucat în mai multe filme pentru televiziune și marele ecran, având un rol inclusiv în superproducția hollywoodiană "Instrumente mortale: Orașul oaselor/ The Mortal Instruments: City of Bones" (2013), de Harald Zwart.