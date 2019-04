DOLIU în lumea cinematografiei, chiar de Paște - Un celebru actor s-a STINS din viață

Actorul Jessie Lawrence Ferguson, cunoscut pentru rolul din filmul "Boyz n the Hood", de John Singleton, a murit la vârsta de 76 de ani, în locuința sa din Palmdale, statul american California, potrivit tmz.com, citat de Mediafax.

Jace Ferguson, fiul actorului, a confirmat decesul pentru platforma de știri mondene. Acesta a mai spus că tatăl său a fost descoperit decedat în noaptea de vineri spre sâmbătă, lângă patul acestuia, televizorul fiind deschis. Actorul nu fusese bolnav, motiv pentru care decesul a venit ca un șoc pentru apropiați.

Surse din poliție au spus că actorul a murit din cauze naturale.

Primul rol major al lui Jessie Lawrence Ferguson a fost în lungmetrajul "Starsky and Hutch" din 1979. A mai jucat în filme precum "The Chosen One", "The Presidio" și "Prince of Darkness".

De cealaltă parte, regizorul filmului "Boyz n the Hood", John Singleton, este în comă, internat la Spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, după un accident vascular cerebral masiv.