Doliu în lumea cinematografiei: editor de film premiar cu Oscar, mort la 92 de ani

Anne V. Coates, editorul de film britanic care a câştigat un premiu Oscar pentru „Lawrence of Arabia” (1962) şi care a lucrat cel mai recent la filmul „Fifty Shades of Grey” a murit la vârsta de 92 de ani, scrie hollywoodreporter.com, anunţă News.ro.

Angela Allen, script supervisor, a spus că Anne V. Coates a murit marţi, la Motion Picture Country Home and Hospital din Woodland Hills. Anunţul decesului ei a fost făcut şi de organizatorii BAFTA, pe platforma de socializare Twitter.

Anne V. Coates a primit un Oscar onorific în 2016, la 53 de ani după premiera filmului „Lawrence of Arabia", în 1963. Pe scenă, ea a spus: „Îţi poţi imagina o meserie care să însemne să te uiţi în ochii lui George Clooney, Peter O'Toole, Richard Burton, Peter Finch, Sean Connery, Albert Finney, Clint Eastwood, Richard Gere, Daniel Craig, Arnold Schwarzenegger şi a lui Jamie Dornan şi să fii plătit pentru asta?". Acest film a fost recompensat cu 7 premii Oscar în total.

Coates a mai fost nominalizată la Oscar de patru ori, pentru filmul „Becket” (1964) al lui Peter Glenville, „The Elephant Man” (1980) al lui David Lynch, „In the Line of Fire” (1993) al lui Wolfgang Petersen, şi „Out of Sight” (1988) al lui Steven Soderbergh.

Între alte filme la care a lucrat Coets se numără „Young Cassidy” (1965), „Those Magnificent Men in Their Flying Machines” (1965), „Hotel Paradiso” (1966), „The Bofors Gun” (1968), „The Public Eye” (1972), „Murder on the Orient Express” (1974), „The Eagle Has Landed” (1976), „What About Bob?” (1991), „Chaplin” (1992), „Congo” (1995), „Striptease” (1996), „Erin Brockovich” (2000), „Unfaithful” (2002), „The Golden Compass” (2007) şi „Extraordinary Measures” (2010).

Pentru filmul „Fifty Shades of Grey” (2015), Anne V. Coates a lucrat alături de Lisa Gunning şi Debra-Neil Fisher.

Cotes, care s-a stabilit în Los Angeles în 1986, în timp ce lucra pentru filmul „Raw Deal” (1986), cu Arnold Schwarzenegger, a fost distinsă în 2003 cu Ordinul Imperiului Britanic. Apoi, 12 ani mai târziu, ea a fost premiată pentru întreaga carieră de Los Angeles Film Critics Association.