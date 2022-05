Doliu în Marea Britanie: a murit celebrul actor Dennis Waterman

Actorul Dennis Waterman, cunoscut pentru rolurile sale din seriale de televiziune precum Minder, The Sweeney și New Tricks, a murit, la vârsta de 74 de ani, a anunțat familia, citată de BBC.

„Suntem profund întristați să anunțăm că iubitul nostru Dennis a murit foarte liniștit în spitalul din Spania”, a anunțat familia lui Dennis Waterman, informează Mediafax.

Actorul a murit duminică după-amiază, iar soția sa, Pam, a fost alături de el, a spus familia.

„Familia vă roagă să ne respectați intimitatea în aceste momente foarte dificile”, au adăugat ei.

Născut la Londra și educat la Corona Theatre School, Waterman și-a început cariera într-un rol pentru Children's Film Foundation, după care, la vârsta de 12 ani, a fost invitat să se alăture Royal Shakespeare Company din Stratford.

În adolescență, și-a găsit faima în William, adaptarea BBC a lui Just William.

A devenit una dintre cele mai cunoscute fețe de la televiziunea britanică în anii 1970, când a jucat rolul sergentului de poliție George Carter, alături de John Thaw, în serialul polițist The Sweeney, difuzat de ITV.

S-a bucurat de un succes și mai mare în Minder, din 1979 până în 1989, în rolul lui Terry McCann, bodyguardul și partenerul lui Arthur Daley.

Waterman a continuat să joace în comediile On the Up și Stay Lucky, înainte de un alt rol popular și de lungă durată ca un alt detectiv Cockney în New Tricks, care a rulat din 2003 până în 2015.

În rolul lui Gerry Standing, el a jucat alături de colegii de scenă James Bolam și Alun Armstrong.

Waterman a devenit cunoscut pentru că a cântat temele muzicale ale multor emisiuni ale sale și, ca urmare, a fost caricaturizat de David Walliams în Little Britain.

De-a lungul carierei sale de actor, a continuat să își urmărească interesul pentru muzică și a avut hituri numărul unu în Australia și Noua Zeelandă și a ajuns pe locul trei în topurile britanice cu I Could Be So Good For You, melodia tematică din Minder.

Omagiindu-l, actorul și comediantul Matt Lucas a scris pe Twitter: „Am crescut urmărind interpretările iconice ale lui Dennis Waterman în The Sweeney și Minder.

„Apariția sa ca invitat în spectacolul nostru Little Britain Live de la Hammersmith Apollo - în care a făcut un duet hilar cu imitația absurdă a lui David - rămâne punctul culminant absolut al carierei mele”.

În 2009, a jucat în drama dură Moses Jones de la BBC, un rol despre care a spus la momentul respectiv că l-a savurat pentru că l-a pus într-o lumină diferită.

„Mi-a plăcut foarte mult, pentru că a fost un personaj foarte diferit - și asta este important”, a explicat el.

Ultimul său rol în film a fost în ”Never Too Late in 2020”, care a fost filmat în Australia.

Waterman a fost căsătorit de mai multe ori, inclusiv cu actrița Rula Lenska până în 1998. În 2012, el a fost criticat după ce a recunoscut că a lovit-o „o dată”, dar a spus că nu era „o soție bătută”.

Fiica sa, Hannah, a devenit o vedetă de televiziune, obținând un rol în EastEnders în rolul Laurei Beale.

Omagii pentru vedetă au curs, iar prezentatorul Kay Burley l-a descris ca fiind un „actor strălucit care a fost un element de bază pe ecranele noastre în anii '70 și '80”.

„Iubea The Sweeney. Minder mi-a plăcut și mai mult”, a scris pe Twitter.