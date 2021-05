Dominic Fritz, la o înghețată cu Anca Dragu: 'Timişoara are susţinere în Parlament'. Ce au discutat cei doi

Preşedinta Senatului Anca Dragu a ieşit, duminică, într-o scurtă plimbare prin centrul municipiului Timişoara, alături de primarul Dominic Fritz şi s-a interesat de proiectul Capitală Culturală Europeană, dar şi despre campania de vaccinare. Totul, la o îngheţată făcută după reţete italiene.

„Timişoara are susţinere în Parlament. M-am bucurat să primesc azi vizita preşedintei Senatului României, doamna Anca Dragu, al doilea om din stat şi cea mai puternică femeie din punct de vedere instituţional din România. Într-o pauză de îngheţată făcută după reţete italieneşti, specifică Timişoarei, preşedinta Senatului a avut ocazia să vadă cu ochii ei potenţialul enorm pe care îl are oraşul, mai ales în contextul celui mai important proiect al oraşului în acest secol, cel al Capitalei Culturale Europene. Noi, aici, în Timişoara, am pornit într-o nouă direcţie pentru a debloca proiectul, dar avem nevoie de susţinerea întregii administraţii centrale, inclusiv a Parlamentului, pentru ca acest titlu să aibă impactul pe care ni-l dorim cu toţii”, a scris pe pagina sa de Facebook, Dominic Fritz.

Anca Dragu s-a interesat de programul de vaccinare, dar şi despre deblocarea finanţării prntru proiectul TM2023.

„Pe lângă aspectele tehnice, am discutat şi despre un lucru absolut crucial, şi anume deblocarea finanţării multianuale, care presupune o modificare legislativă şi care ne va permite să angajăm încă din acest an anumite evenimente care vor marca anul în care Timişoara va deţine titlul de Capitală Culturală Europeană. Nu în ultimul rând, am discutat cu Anca Dragu şi despre Timişoara ca oraş model în campania naţională de vaccinare, municipiul aflându-se pe locul doi în ţară ca număr de doze administrate. Pentru că doar prin vaccinarea masivă şi rapidă a oamenilor putem reveni cât mai repede la normal şi putem să dăm drumul evenimentelor de impact, care vor pune oraşul pe harta Europei”, a mai scris Fritz pe Facebook.

Preşedinta Senatului Anca Dragu se află, duminică, într-o vizită la Timişoara.