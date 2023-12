Donald Trump a ajuns să citeze din Hitler și din ideologia care a produs Holocaustul/ Video

"Este adevărat că ei distrug sângele ţării noastre, asta fac şi ne distrug ţara", a declarat fostul preşedinte, care candidează pentru realegerea sa în 2024, la un eveniment de campanie în Iowa, marţi seară.

Donald Trump făcuse deja declaraţii similare despre migranţi la sfârşitul săptămânii trecute, provocând reacţii de indignare, unii considerându-le o aluzie la comentariile lui Adolf Hitler din cartea antisemită "Mein Kampf".

"Nu le place când spun asta", a comentat miliardarul în faţa susţinătorilor săi. "Ei spun "Oh, Hitler a spus asta", dar într-un mod foarte diferit", s-a apărat el.

Cu toate acestea, un cont afiliat echipei de campanie a lui Joe Biden a publicat miercuri după-amiază un montaj care compară trei citate ale lui Donald Trump cu cele ale dictatorului nazist.

"Nu este o coďncidenţă", a opinat tabăra lui Biden.

Retorica din ce în ce mai violentă a lui Donald Trump, care se află cu mult în faţă în sondajele pentru alegerile primare republicane, îi pune pe liderii partidului său într-o situaţie extrem de incomodă.

Începând cu liderul republican al Senatului, Mitch McConnell, care a denunţat public marţi declaraţiile fostului preşedinte.

La jumătatea lunii noiembrie, Donald Trump îi comparase şi el pe adversarii săi politici cu "paraziţi". Echipa de campanie a lui Joe Biden l-a acuzat pe acesta că "imită limbajul autocratic al lui Adolf Hitler şi Benito Mussolini".

În timpul primei sale campanii pentru preşedinţie, în 2015, Donald Trump şocase deja cu comentariile sale despre migranţii ilegali ca fiind "violatori".

La acea vreme, el a promis să construiască un zid uriaş de-a lungul celor 3.000 de kilometri de frontieră care separă Mexicul de Statele Unite pentru a împiedica migranţii să intre pe teritoriul american. Un proiect care nu s-a concretizat niciodată.

Another day, another liberal media show compares Donald Trump to Hitler, after Trump said:

"When they let 15-16 million people into our country: They're poisoning the blood of our country"

"He is essentially paraphrasing what Hitler talked about in Mein Kampf. Adolf Hitler… pic.twitter.com/lyw41TLXnq