Donald Trump și Theresa May discută despre Brexit: AMENINȚĂRI pentru Rusia și promisiunile britanicilor, după presiunile americanilor - LIVE VIDEO

Marea Britanie şi Statelor Unite ale Americii vor încerca să aprofundeze cooperarea după Brexit, afirmă premierul britanic, Theresa May, după întâlnirea pe care a avut-o la Londra cu preşedintele american, Donald Trump.

Theresa May s-a întâlnit vineri, în reşedinţa de vară de la Chequers, cu Donald Trump, aflat în vizită de lucru în Marea Britanie. Premierul britanic a anunţat că Marea Britanie şi Statele Unite au stabilit să negocieze un acord comercial după Brexit. "Avem deja investiţii bilaterale de peste 1.000 de miliarde de dolari şi vrem să mergem mai departe. Acordul privind poziţia în negocierile cu Uniunea Europeană îmi oferă mie şi preşedintelui Donald Trump platforma pentru a ajunge la un tratat comercial ambiţios", a spus Theresa May, scrie mediafax.ro.

Prim-ministrul britanic i-a mulţumit lui Donald Trump pentru susţinerea oferită după atacul neurotoxic din orăşelul britanic Salisbury, incident atribuit Rusiei, care a negat orice implicare. Am stabilit să abordăm Rusia de pe "o poziţie de forţă şi unitate" şi trebuie să contracarăm "eforturile de de subminare a sistemelor democratice", a subliniat Theresa May, citată de BBC şi Sky News.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat la Londra că este de acord cu orice abordare ar avea premierul britanic, Theresa May, în negocierile privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, părând să se distanţeze de afirmaţiile făcute într-un interviu acordat cotidianului The Sun.

Referindu-se la negocierile pe tema Brexit, Donald Trump a declarat la Londra: "Nu ştiu ce fac britanicii, dar orice ar face pentru mine este în regulă".

"Este decizia dumneavoastră, doar să vă asiguraţi că relaţiile comerciale sunt tot ce contează", a adăugat Donald Trump în conferinţa de presă organizată alături de Theresa May.

"După ce am discutat cu premierul Theresa May şi cu experţi, cred că un acord comercial bilateral este posibil", a precizat Trump, citat de BBC News.

La rândul său, Theresa May a reiterat că Marea Britanie nu va mai avea, după Brexit, limite în relaţiile comerciale cu alte state.

Anterior, Donald Trump a criticat dur planul Guvernului Theresa May privind Brexit, explicând că liderul britanic nu a ţinut cont de recomandările sale, astfel că Statele Unite probabil vor prefera un acord comercial cu Uniunea Europeană, nu cu Marea Britanie. Într-un interviu acordat cotidianului The Sun, Donald Trump a declarat că planul Theresei May în negocierile cu Bruxellesul pe tema Brexit ar bloca orice viitor acord comercial între Marea Britanie şi Statele Unite. Liderul de la Casa Albă susţine că Theresa May a ignorat sfaturile sale în sensul unei abordări dure în negocierile cu UE, îndreptându-se "în sens invers". Theresa May tocmai a prezentat un plan privind abordarea în negocierile cu Bruxellesul. Guvernul britanic vrea să obţină o zonă de liber-schimb între Marea Britanie şi Uniunea Europeană. Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, şi ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, au demisionat în semn de protest faţă de acest plan.

"Dacă vor semna un astfel de acord, noi am prefera colaborarea cu Uniunea Europeană, în locul celei cu Marea Britanie, astfel că un tratat (SUA-Marea Britanie -n.red.) probabil ar fi exclus. Dacă fac acest lucru, atunci probabil că acordul britanicilor cu Statele Unite nu va fi făcut", a atras atenţia Donald Trump. Planul Theresei May "va afecta în mod categoric relaţiile comerciale cu Statele Unite. Din nefericire, vor fi influenţe negative. Noi oricum avem destule dificultăţi cu Uniunea Europeană. Luăm măsuri chiar acum în relaţia cu Uniunea Europeană deoarece nu au tratat Statele Unite corect în relaţiile comerciale", a explicat, potrivit The Sun, Donald Trump, care a impus taxe vamale la importurile de oţel şi aluminiu, inclusiv din ţările UE, şi vrea să limiteze importurile de autovehicule din spaţiul comunitar.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a negat, la Londra, că a criticat-o pe Theresa May, premierul Marii Britanii, în interviul acordat cotidianului The Sun, numind informaţiile difuzate de tabloidul britanic drept "ştiri false".

"Nu am avut critici la adresa primului-ministru". Ştirea difuzată de cotidianul The Sun a fost "în generală bună", dar nu include "chestiuni majore" pe care le-am spus despre Theresa May. "Din fericire, înregistrăm discuţiile acum, astfel că le puteţi asculta (...). Înregistrăm ceea ce discutăm cu reporterii, căci sunt ştiri false", a declarat Donald Trump.

Potrivit cotidianului The Sun, Donald Trump a criticat planul Theresei May în negocierile cu Bruxellesul pe tema Brexit, considerând că această abordare ar bloca orice viitor acord comercial între Marea Britanie şi Statele Unite. Liderul de la Casa Albă susţine că Theresa May a ignorat sfaturile sale în sensul unei abordări dure în negocierile cu UE, îndreptându-se "în sens invers".