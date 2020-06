Donald Trump solicită dispersarea protestatarilor: Joseph Biden critică atitudinea preşedintelui SUA

Preşedintele SUA, Donald Trump a reiterat, marţi după-amiază, apelul în sensul unei intervenţii dure a forţelor de ordine pentru dispersarea protestatarilor, fiind criticat dur de Joseph Biden, candidatul democrat în scrutinul prezidenţial, informează agenţia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.

"New York, mobilizaţi Garda Naţională! Vă distrug persoanele de joasă speţă şi rataţii. Acţionaţi rapid! Nu faceţi greşeala oribilă şi mortală pe care aţi făcut-o la centrele de îngrijire a vârstnicilor" în cursul pandemiei, a declarat Donald Trump prin Twitter.

Citește și: Tudorel Toader îi toarnă pe Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu și Viorica Dăncilă: În acel moment mi-am semnat plecarea din Guvern .

Garda Naţională a fost mobilizată în 29 de state americane, în contextul protestelor violente izbucnite după moartea unui bărbat de culoare, George Floyd, în timp ce era imobilizat de poliţişti în Minneapolis (statul Minnesota). În statul New York nu a fost mobilizată Garda Naţională. Primarul oraşului New York, Bill de Blasio, a declarat că nu vrea Garda Naţională, iar guvernatorului statului, Andrew Como, a spus că nu o va mobiliza împotriva voinţei primarului. Pe fondul violenţelor, interdicţiile de circulaţie pe timp de noapte au fost prelungite în oraşul New York până la sfârşitul săptămânii.

Joseph Biden, cel mai probabil candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidenţial din noiembrie, a denunţat "narcisismul" lui Donald Trump, un politician republican, şi a cerut reformarea Poliţiei, pentru evitarea utilizării excesive a forţei şi a incidentelor rasiste. "Preşedintele este parte a problemei şi o accentuează", a acuzat Joe Biden.

Citește și: Emilia Șercan pune tunurile pe Guvernul Orban: ‘Numire ilegală girată de miniștrii Vela și Bode’

În numeroase oraşe din Statele Unite au loc proteste violente faţă de moartea unui bărbat de culoare, George Floyd, în timp ce era imobilizat de poliţişti în oraşul Minneapolis. Un agent de poliţie, Derek Chauvin, a fost pus sub acuzare pentru crimă şi omor din culpă în cazul morţii lui George Floyd. Alţi trei poliţişti ar putea fi inculpaţi în acest caz.

Preşedintele Donald Trump a avertizat că ar putea mobiliza membri ai Armatei americane pentru restabilirea ordinii.