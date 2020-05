Dosar penal pentru un șofer prins băut la volan de două ori în 24 de ore

Un şofer din Gura Râului a fost reţinut, după ce a fost prins de două în 24 de ore, cu o alcoolemie ce a depăşit limita legală, urmând să fie prezentat marţi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Sălişte cu propunere de arestare preventivă, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), potrivit Agerpres.

"La data de 18 mai, în baza probatoriului administrat în două dosarele penale privind săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier, un bărbat din Gura Râului a fost reţinut pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Sibiu. În cursul acestei zile, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sălişte cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârşirii infracţiunii a două fapte de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe ( art. 335 alin. (2) cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul Penal)", se arată în comunicatul IPJ Sibiu.

Potrivit sursei citate, şoferul a fost prins băut la volan, prima dată, sâmbătă, pe DJ 106 M, în Gura Râului. Acelaşi şofer a fost oprit de către poliţişti şi duminică dimineaţa, când a fost tot băut.

"La data de 16 mai a.c., în jurul orei 16,30, pe DJ 106M, în localitatea Gura Râului, poliţiştii Postului de Poliţie Gura Râului au depistat un localnic în vârstă de 50 de ani în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influenţa alcoolului. Testarea alcoolscopică a şoferului a rezultat într-o concentraţie de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală privind săvârşirea infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului. În dimineaţa zilei de 17 mai a.c., în jurul orei 08,30, acelaşi şofer a fost depistat pe DJ 106A, pe raza comunei de domiciliu, conducând autoturismul şi având o concentraţie de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. De această dată, pe numele conducătorului auto s-a întocmit un dosar de cercetare penală privind săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având acest drept suspendat, în urma săvârşirii primei infracţiuni, respectiv conducere sub influenţa alcoolului", explică cei din IPJ Sibiu.