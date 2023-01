Dosarul miliardarului Jeffrey Epstein| Ghislaine Maxwell: 'Fotografia prinţului Andrew cu o minoră este un fals!'

Ghislaine Maxwell, condamnată în iunie anul trecut, la New York, la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual cu minori în dosarul miliardarului decedat Jeffrey Epstein, susţine într-un interviu că o fotografie în care apare prinţul Andrew cu o fată de 17 ani - Virginia Giuffre, care l-a acuzat ulterior de agresiune sexuală - este "un fals", relatează AFP.

Fotografia, larg mediatizată, îl înfăţişează pe prinţul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, ţinând-o de talie pe Virginia Giuffre şi zâmbind, în timp ce Ghislaine Maxwell apare în fundal, potrivit News.ro.

Americanca Virginia Giuffre l-a acuzat pe prinţ că a agresat-o sexual în trei rânduri în 2001, când avea 17 ani, la Londra, New York şi în Insulele Virgine americane. Ea a spus că l-a cunoscut pe prinţ prin intermediul lui Epstein.

Prieten cu Ghislaine Maxwell şi cu Jeffrey Epstein, prinţul Andrew a ajuns la o înţelegere amiabilă cu Virginia Giuffre în februarie 2022, plătindu-i milioane de dolari, dar evitând astfel un proces civil la New York, care ar fi fost extrem de jenant pentru familia regală britanică.

Prinţul, căzut în dizgraţie în urma acestui scandal, deşi a încheiat înţelegerea extrajudiciară cu Virginia Giuffre, a contestat întotdeauna acuzaţiile de agresiune sexuală şi chiar a susţinut că nu a întâlnit-o niciodată.

Fostă figură a lumii mondene, Ghislaine Maxwell a acordat un interviu din închisoarea din Statele Unite unde îşi ispăşeşte pedeapsa. Interviul va fi difuzat de TalkTV, un post de televiziune britanic, luni seară, dar câteva extrase au fost date publicităţii încă de duminică.

Fotografia este "un fals", spune Ghislaine Maxwell în fragmentul din interviu. "Nu cred nicio secundă că este reală, de fapt sunt sigură că nu este", adaugă ea. "Nu a existat niciodată un original şi nu există nicio fotografie. Nu am văzut decât o fotocopie a acesteia", spune ea.

Într-un interviu acordat BBC în 2019, prinţul Andrew pusese deja la îndoială autenticitatea fotografiei în care apare alături de fată.

În plus, potrivit tabloidelor The Sun on Sunday şi Mail on Sunday, Andrew ia în considerare opţiunile legale pentru a încerca să anuleze acordul încheiat cu Virginia Giuffre.

Andrew "va încerca să anuleze o înţelegere de mai multe milioane de lire sterline cu cea care îl acuză de agresiune sexuală, după ce procesul acesteia împotriva unui avocat american de renume a eşuat", scrie tabloidul The Sun. Se pare că ducele de York este în contact cu avocaţii săi din SUA. "El speră să obţină o retractare sau chiar scuze, ceea ce i-ar putea permite să-şi reia îndatoririle regale", arată publicaţia.

Potrivit unei surse anonime citate de tabloid, Andrew "nu a vrut niciodată să încheie o înţelegere şi şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia".

Andrew, cel de-al treilea copil al defunctei regine Elisabeta a II-a, a fost interzis de la toate apariţiile publice oficiale ale familiei regale şi a fost lipsit de titlurile sale militare ca urmare a acestui scandal. El este cel mai nepopular membru al familiei regale. Potrivit unui sondaj YouGov din decembrie, 86% dintre britanici aveau o părere negativă despre el.