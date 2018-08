Dragnea anunță OUG pentru reducerea TVA la parcurile de agrement de la 19 la 5%, la serviciile hoteliere de la 9 la 5% și la apele termale TVA va fi 0%

Preșdintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că premierul Viorica Dăncilă i-a transmis că vrea să dea o ordonanță de urgență pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agrement de la 19% la 5%, iar pentru apele termale TVA va fi 0%.

"Doamna prim-ministru mi-a spus că intenționează să adopte o ordonanță de urgență privind reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agreement și de wellness de la 19% la 5%, iar redevența pentru apele termale să meargă la 0%. Ungaria are 0%. Noi avem o bogăție inimaginabilă în ceea ce privește apele termale tămăduitoare. Sunt 31 de stațiuni de interes național român, sunt 20 și ceva de stațiuni balneoclimaterice", a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea, marți seară la Antena 3.

Liderul social-democrat a adăugat că prin această OUG vor fi înființate și două fonduri, unul care vine în sprijinul agenților economici care vor să facă investiții și un altul pentru autoritățile locale pentru a facilita investițiile în infrastructură.

"Am avut o discuție inițial cu doamna premier. Ce mi-a zis este că vrea să adopte această ordonanță. Vrea de asemenea să creeze două fonduri. Un fond pentru a sprijini agenții economici care investesc acolo și un fond special pentru acest sector, care are un potential uriaș, pentru autoritățile locale, ca să investească în infrastructura respectivă. Nu se poate. Ungaria nu are atâta bogăție ca noi, dar are un turism mai dezvoltat pe zona balneară decât are România și România are de zece ori mai mult potential, dacă nu și mai bine", a completat Dragnea.