Fost şef ANAF, reacţie dură la ofensiva mediatică a lui Vâlcov: 'Voi, putregaiuri morale, încercaţi să pozaţi în salvatorii patriei?'

Atacurile lansate de Darius Vâlcov, consilierul premierului Dăncilă, în ultima perioadă, sunt criticate dur de fostul preşedinte ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu. Fostul şef ANAF face trimitere la afaceri ilegale ale "teldrumiştilor" Dragnea şi Vâlcov, iar în final râde de acuzaţiile referitoare la o tentativă de racolare din partea KGB.

CITEȘTE ȘI: Cele patru fructe care te ajută să slăbești în timpul verii

"Daca tace Dragnea, vorbeste siamezul Valcov!

Asistam de cateva zile la un asalt al propagandei in a-l promova pe siamez: un baron spagangiu de Slatina, la concurenta cu fratele lui, Livache, ne tot explica cum e cu taxele, FMI-ul, KGB-ul si off-shorul. Ambii lipiti in smecherii locale, dijmuind orice leut din banul public in interesul lor de-a lungul multor ani.

Instruiti in rele, pe masura ce s-au intronat in functii publice, hotomanii astia nu mai au nici o masura. Chiar cred ca ne prostesc pe toti, facand-o pe-a marii patrioti!

Hei, teldrumistilor! Nesimtirea nu mai are nici o limita? Ati uitat atat de usor chiolhanurile vanatoresti pe “propriile domenii” acompaniate de dizeuze disponibile si lautari dizgratiosi, unde puneati tara la cale?

Voi putregaiuri morale incercati sa pozati in salvatorii patriei? Voi cei care ati inversat valorile natiunii promovand tot soiul de panarame in functii publice?

Nu credeti ca ar fi mai decent sa va aparati de belelele trecutului in justitie?

Intrebari retorice…

Bai, parlamentari slugofili PSD-ALDE-UDMR, scapati-i naibii de puscarie pe astia doi! Dati o lege speciala pentru ei, siamezi in rele, pentru ca dupa aceea Romania sa-si urmeze cursul firesc in marea familie euro-atlantica…

Pentru ca am avut prilejul de a fi martor la negocierile cu FMI/CE pe timpul guvernarii Ponta, va pot spune ca pentru mine Valcov cel de astazi este ori un caz clinic ori un escroc disperat.

Pacat, chiar imi facuse la inceputuri impresia unui bun specialist…

P.S. Ma pufneste rasul imaginandu-mi celula de KGB-isti de la Phoenicia, cu d-nii Blaga si Murad in capul mesei, incercand sa-l racoleze pe patriotul Valcov", scrie Gelu Diaconu pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Studiul care face din banala varză un adevărat medicament: Cum opreşte dezvoltarea cancerului.