Dragnea, ultimul Congres

Astăzi se va desfășura Congresul extraordinar al PSD. Dragnea dorește să își consolideze poziția în partid, eliminând anumite persoane din conducerea acestuia. Pare a fi o mișcare de forță din partea liderului PSD, doar că tot contextul politic îi este defavorabil.

Partidul scade în sondaje de la zi la zi, a pierdut de la alegeri și până acum 12-14 procente, a dat impresia că nu poate guverna, a schimbat două guverne, a stat în lupte interne, l-a eliminat pe fostul premier Victor Ponta.

PSD a reușit să formeze un public protestatar, care chiar dacă nu se îndreaptă acum spre PNL sau USR, va ieși în stradă ori de câte ori va simți că se comite un abuz. Este un public activ, care nu va ezita să dea un vot negativ la adresa PSD. Mulți se bazează pe faptul că o parte din publicul protestatar va sta acasă, neavând o alternativă credibilă, dar orice eveniment minor care poate apărea în campanie, va declanșa acest public, va declanșa e explozie precum o brichetă într-o cameră plină cu gaz. S-a văzut acest tip de comportament în turul doi al prezidențialelor din 2014.

Orice Congres creează într-un partid tensiuni, tabere, provoacă nemulțumiri și lasă frustrări care mocnesc în interior. Nu știm dacă actorii care au ieșit zilele acestea în spațiul public să îl atace pe Dragnea au vreo forță de tracțiune în spate. La prima vedere, sunt niște personaje exotice, care își strigă frustrarea. Doar că discursul lor se duce până la baza partidului, care probabil nu mai pricepe ce se întâmplă. Cum de ajunși la guvernare, nu pot să se instaleze pe funcții, nu au stabilitatea necesară. Activiștii, militanții partidului, trebuie să iasă în teritoriu, să prezinte programul guvernului, al liderilor locali, să prezinte realizările acestora. Probabil, deja mecanismul este gripat. Militanții aleg să facă mai puțină propagandă și să își vadă de treburile lor, când observă ce se întâmplă la vârf.

Acesta este contextul în care actualul președinte își bagă partidul într-un Congres. Probabil va fi ultimul Congres cu Liviu Dragnea la conducere. Vor urma alegerile europarlamentare, alegerile prezidențiale. Partidul nu mai poate performa. Timpul care a rămas este destul de scurt. Guvernul condus de Dăncilă a început cu stângul. ”Imunoglobina” va pune ștampila de ”incompetent”. Aceasta etichetă vine după prima ștampilă ”omul lui Dragnea”. Dacă și la Grindeanu și la Tudose se putea simți o oarecare independență, lucru care îl ajuta pe Dragnea să verse bagajul negativ, în cazul doamnei Dăncilă nu se mai poate face acest joc.

Fără performanțe mari la guvernare, fără liniște în interior, PSD nu mai poate recupera procentele pierdute. A intrat pe un trend descendent. Timpul lucrează în defavoarea sa. Guvernul este prea slab ca să performeze. DNA a rămas în picioare. În partid nu se nasc lideri care să poată aduce un plus de imagine. Puținii lideri, care au cote bune de încredere în sondaje, joacă prudent, fără mișcări bruște, așteptând probabil momentul potrivit.

Va veni și momentul debarcării lui Dragnea. Mai devreme sau mai târziu, activul de partid va fi cuprins de frica de a pierde următoarele alegeri. Atunci, vor uita de ”frica” pe care o imprimă Dragnea prin stilul său autoritar. Frica de a pierde puterea va fi mai puternică.

Pentru opoziție, orice zi în plus a lui Dragnea la conducerea PSD este o mină de aur. Vulnerabilitățile pe care acesta le creează propriului partid vor putea fi exploatate în campanie.

Liviu Dragnea pare acum sigur pe poziția sa. A reușit să instaureze frica în interiorul partidului. A dat jos doi premieri, a inventat dușmani externi, a făcut numiri după bunul plac. Însă Dragnea a ajuns la capătul drumului. Aceasta pare ultima mișcare. Nu mai are spațiu de manevră, nu mai are timp, nu mai are resurse. După acest Congres, soarta lui Dragnea va depinde de procentele partidului. Întrebarea nu va fi dacă Dragnea va pleca, ci când. Înainte de prezidențiale sau mai devreme?