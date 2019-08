Dragoș Pîslaru provoacă PNL după ultimul sondaj IMAS: USR-PLUS la conducerea României din 2020

Fostul ministru tehnocrat al Muncii, Dragoș Pîslaru, actualmente membru PLUS, a transmis pe o rețea de socializare că datele celui mai recent sondaj de opinie realizat de IMAS ar demonstra că principala forță politică este alianța USR-PLUS. USR-PLUS vor candida la prezidentiale, prin Dan Barna, impotriva lui Klaus Iohannis sustinut de PNL, iar membrii PNL si USR-PLUS au avut in ultima perioada mai multe schimburi dure de replici dupa ce Barna l-a criticat pe Iohannis ca nu a fost suficient de implicat ca presedinte in viata publica.

„USR-PLUS la conducerea Romaniei din 2020. Va multumim pentru incredere. USR PLUS reprezinta principala forta politica a Romaniei”, se arata in mesajul lui Pîslaru în care este prezentat și un grafic în care PNL-USR este cotat cu 27.4% pe primul loc, fiind urmat de PNL.

Un sondaj realizat de IMAS, la comanda Europa FM, dat recent publicității arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PNL a ar obtine 25,5%, USR - 21,4%, PLUS - 6%, PSD - 19.4%.

