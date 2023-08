Drulă (USR) spală pe jos cu măsurile anunțate de Guvern: 'Nu e absolut nici o reducere de cheltuieli!'

Nu e absolut nici o reducere de cheltuieli care să fie clară sau previzibilă, spune Cătălin Drulă, președintele USR, despre măsurile fiscale anunțate de Guvern.

„Vorbe, vorbe și iarăși vorbe. De altfel, o mică scăpare a premierului Ciolacu la începutul mandatului, când a spus că va trece de la fapte la vorbe pare să fie mantra acestei guvernări. Dacă ne uităm la recentele anunțuri, vedem că pe partea de reducere a cheltuielilor sunt doar niște intenții, fără nimic concret, fără sume care să reiasă din aceste planuri, sume care s-ar economisi și de fapt, uitându-mă inclusiv pe acel draft de OUG care a apărut în spațiul public, împreună cu colegii mei, nu e absolut nici o reducere de cheltuieli care să fie clară sau previzibilă”, a spus Drulă la RFI, relatează Mediafax.

Liderul USR consideră iresponsabile măsurile fiscale.

„De aproape doi ani, această guvernare are o politică fiscală iresponsabilă. S-a mai vorbit de reducerea cheltuielilor, dar a rămas la acel stadiu de vorbe. Anul trecut, în luna iunie, a venit Ordonanța, așa, tot un fel de austeritate bugetară, care nu a avut nici un efect. Era vorba că nu se mai angajează la stat, că nu se mai cumpără nu știu ce mașini și așa mai departe. În realitate, cheltuielile statului cresc în continuu. Cheltuielile statului român pe primele șase luni ale acestui an sunt de 280 de miliarde de lei. Și ca să avem un termen de comparație, anul trecut au fost 240, deci de la 240 la 280, iar în anul în care am făcut parte din Guvern eu, în 2021, aceste cheltuieli pe primele șase luni ale anului erau de 210 miliarde. Deci o creștere de la 210 la 280 în doi ani de zile. Principiul acestei guvernări PSD-PNL este principiul privilegiului și al specialilor. Ei văd statul ca pe o mare oportunitate de a hrăni clientela de partid, fie că e vorba de sinecuri, de instituții inutile, de contracte cu dedicație, este o întreagă clientelă în jurul acestor două partide, care se hrănește din acești bani adunați la bugetul de stat”, a adăugat Cătălin Drulă.

Acesta acuză Guvernul că va da o lovitură grea economiei, prin măsurile fiscale anunțate.