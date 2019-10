Ducesa Meghan de Sussex a apărut pe coperta revistei Tatler, cu ocazia celei de-a 310-a ediții a publicației britanice lansate în 1901, aceasta fiind pentru prima dată când apare pe prima pagină în calitate de soție a prințului Harry al Marii Britanii, potrivit express.co.uk, scrie Mediafax.

Imaginea nu este una realizată special pentru coperta revistei Tatler, fiind o fotografie care datează din 2015, de dinainte ca aceasta să îl întâlnească pe prințul Harry.

Mai precis, imaginea a fost realizată în cadrul unei ședințe foto pentru site-ul de business canadian Bay Street Bull. În imaginea originală, ducesa apare cu o pereche de cercei din aur de mari dimensiuni, care au fost eliminați din fotografia de pe coperta Tatler.

Deși ducesa Meghan apare pe copertă, în interiorul revistei, care se va găsi la chioșcurile de ziare din 31 octombrie, nu a fost inclus niciun interviu cu aceasta. Revista prezintă, în schimb, patru articole în care este comentată tema "Meghan - dezbină sau stăpânește".

Citește și: Cunoscutul bariton Nicolae Urdăreanu, solist al Operei Naționale București, a murit

Aceasta nu este pentru prima dată când Meghan apare pe coperta Tatler, ea fiind aleasă și pentru ediția din martie 2018, cu două luni înainte de a se căsători cu prințul Harry.

Meghan a fost editor invitat al prestigiosului număr de septembrie al Vogue Marea Britanie, însă nu a apărut ea pe copertă, ci 15 femei pe care le admiră, printre care actrița Jane Fonda, modelul și activista Adwoa Aboah, artista transgender Laverne Cox, star al serialului "Orange Is the New Black", adolescenta Greta Thunberg și premierul neozeelandez Jacinda Ardern.

Fosta actriţă americană Meghan Markle, în vârstă de 38 de ani, și prinţul Harry, în vârstă de 35 de ani, al șaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, s-au căsătorit pe 19 mai 2018, după o relație de doi ani. Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primul lor copil, s-a născut pe 6 mai. Cel de-al optulea strănepot al reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii este al șaptelea în ordinea succesiunii la tron.