Duminică are loc Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: programul evenimentelor cu această ocazie

Proiecţia documentarului "Cine ne va scrie istoria" ("Who will write our history") va avea loc, duminică, de la ora 18.00, la sediul Institutului Cultural Român din Bucureşti, pentru a marca Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, informează News.ro.

Filmul documentar, regizat şi produs de Roberta Grossman, va fi prezentat, în premieră naţională, simultan la sediul UNESCO din Paris, la Muzeul Holocaustului din Washington D.C. şi la Muzeul Toleranţei din Los Angeles. De asemenea, în aceeaşi zi şi în acelaşi timp, peste 400 de cinematografe, sinagogi, biserici, universităţi, muzee şi centre comunitare din întreaga lume vor prezenta documentarul.

În noiembrie 1940, la doar câteva zile după ce naziştii au închis 450.000 de evrei în Ghetoul din Varşovia, a fost creată o grupare secretă alcătuită din jurnalişti, profesori şi lideri ai comunităţii, care a decis să lupte împotriva acestora. Condusă de istoricul Emanuel Ringelblum, cunoscută sub numele de cod Oyneg Shabes, gruparea clandestină a hotărât să înfrunte şi să învingă minciunile propagandei naziste, nu prin forţa armelor, ci cu stiloul şi hârtia. Povestea lor este acum adusă pentru prima oară pe ecran într-un film documentar scris, produs şi regizat de Roberta Grossman, având-o ca producător executiv pe Nancy Spielberg. Imagini rare din arhive se împletesc cu interviuri şi dramatizări, făcându-ne martori la viaţa unor curajoşi luptători din rezistenţă care şi-au înfruntat inamicul cu arma supremă, adevărul. Aceşti eroi au riscat totul pentru ca arhiva lor să supravieţuiască războiului, chiar dacă ei nu au reuşit. În anul 1999, arhivele Oyneg Shabes au intrat în patrimoniul UNESCO.

În cadrul evenimentului de comemorare a victimelor Holocaustului, la sediul Institutului Cultural Român, vor lua cuvântul: vicepreşedintele ICR, Krizbai Béla Dan, vicepreşedintele Academiei Române, prof. dr. Răzvan Teodorescu, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, dr. Aurel Vainer, consilierul Federaţiei Europene a Cluburilor pentru UNESCO, Rodica Precupeţu şi preşedintele Bucharest Jewish Film Festival, Dan Schlanger.

Intrarea la eveniment este liberă în limita locurilor disponibile.

Organizatorii evenimentului sunt Bucharest Jewish Film Festival, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Comisia Naţională a României pentru UNESCO şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.

În urma rezoluţiei adoptate la 1 noiembrie 2005 de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), ziua de 27 ianuarie a fost desemnată Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.