Dumitru Luca a fost reales preşedinte al Patronatului Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism

Dumitru Luca a fost reales vineri preşedinte al Patronatului Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) pentru mandatul 2022-2024, în cadrul Adunării Generale a organizaţiei, a anunţat ANAT.

"Am avut un prim mandat de doi ani, ca preşedinte ANAT, plin de provocări şi încercări, marcat de nevoia de supravieţuire în faţa îngrădirilor de tot felul generate de pandemia Covid-19. Alături de echipa de conducere şi cea executivă, cărora le mulţumesc pentru dedicare, am făcut faţă multor situaţii dificile şi, de cele mai multe ori, am reuşit să rezolvăm problemele majore întâmpinate de industria turismului. Am comunicat cu guvernanţii, am avut şi multe polemici, dar într-un final, consider că s-a înţeles ce aport pentru România poate să aibă industria turismului. Sunt onorat să fiu reales ca preşedinte ANAT - nu este o misiune uşoară şi, cu sinceritate, nu eram convins că am puterea de a continua pe acest drum, dar colegii mei mi-au dat imboldul decisiv - şi cred că acum trebuie să mergem înainte, pe partea de dezvoltare a breslei agenţiilor de turism în particular, şi a turismului românesc în general", a declarat Dumitru Luca.

Pentru viitorul mandat de doi ani, preşedintele ales susţine că şi-a propus stimularea incoming-ului. "Am reuşit, de curând, elaborarea unei scheme de minimis şi, mai ales, am reuşit impunerea definiţiei incoming = export de servicii turistice în recenta modificare a legislaţiei privind stimularea exporturilor. Următorul pas urmărit este modificarea Codului fiscal, care să ofere incomingului aceleaşi facilităţi ca şi celelalte forme de export", a subliniat preşedintele ANAT, în comunicatul transmis AGERPRES.

Alte priorităţi ale acestuia sunt corectarea implementării Directivei de travel (OG 2/2018) şi înfiinţarea Fondului de garantare în turism şi definitivarea schemei de compensare a datoriilor şi creanţelor bugetare. "E un proiect pe care l-am iniţiat în urmă cu peste un an şi la care am susţinerea Confederaţiei patronale a IMM-urilor, precum şi organizarea întrunirilor Consiliului Director ANAT în format fizic, prin rotaţie, în toate regiunile. Şi mă bucură că din cauza sau chiar datorită pandemiei, românii au redescoperit şi turismul intern. Dacă avem încredere în ce putem oferi ca ţară pe partea de turism, normal că ne putem promova mult mai bine şi pentru pieţele ţintă. Dacă primul meu mandat de preşedinte ANAT s-a concentrat pe salvarea breslei agenţiilor de turism, sper ca următorul şi ultimul meu mandat să se concentreze pe dezvoltarea acestei bresle", a adăugat adăugat Dumitru Luca, care are o vechime de 23 de ani în asociaţie fiind şi managerul şi administratorul agenţiei de turism Corali, potrivit Agerpres.ro.

În urmă cu şase ani, Dumitru Luca a candidat pentru prima oară pentru Consiliul Director, devenind responsabil pentru coordonarea Comisiei Legislaţie, asigurări, resurse umane şi standarde ocupaţionale.

"Această comisie a reuşit să ajusteze sau chiar să blocheze acte normative care ar fi afectat agenţiile de turism. Legea turismului, legea voucherelor de vacanţă, ordonanţa privind garantarea pachetelor turistice şi transpunerea Directivei de travel au fost principalele acte normative pentru elaborarea cărora Comisia pe care a coordonat-o a avut nenumărate întâlniri şi discuţii aprinse cu autorităţile statului", se menţionează în comunicat.

De asemenea, Dumitru Luca a înfiinţat, în cadrul Comisiei Turoperatori/Outgoing, un grup de lucru al operatorilor de circuite turistice şi curse charter cu autocare, având ca rezultate o colaborare mai eficientă între membrii ANAT, fluidizarea tranzitării de către grupuri a frontierelor României şi blocarea unui proiect de act normativ care ar fi stopat activitatea de transporturi turistice ocazionale. În mandatul următor, 2018 - 2020, a fost ales prim-vicepreşedinte al Patronatului, apoi în 2020 a fost ales preşedinte.

Din această poziţie, Luca a participat la toate negocierile cu reprezentanţii Guvernului României şi, alături de ceilalţi colegi din conducerea Alianţei pentru Turism a avut o contribuţie decisivă la modificarea şi flexibilizarea legislaţiei în favoarea turiştilor şi a agenţiilor de turism în contextul restricţiilor impuse de pandemie, elaborarea schemelor de compensaţii financiare acordate sectorului sau reluarea programului voucherelor de vacanţă pentru turismul intern.

Componenţa noului Consiliu Director al ANAT pentru mandatul 2022-2024 este: preşedinte - Dumitru Luca (Corali Holidays), prim vicepreşedinte: Alin Burcea (Paralela 45), vicepreşedinţi: Adrian Voican (Bibi Touring), Aurelian Marin (Paradis Vacanţe de Vis), Diana Iluţ (Sfara Tours), membri ai Consiliului Director: Dan Goicea (Cocktail Holidays), Andrei Chirilov (Laguna Tour), Lucian Boronea (Accent Travel & Events), Valeriu Claudiu Ştefan (Velmar Dreams), Dorina Popescu (Gorj Turism), Mădălina Balaiban (Hello Holidays), George Cioceanu (Travel Fuse), Dumitru Nănescu (Inter-Tour), Cristian Vlad (Paralela 45 Făgăraş), Eduard Cazacu (Eddie's Travel), Mirel Joacă-Bine (Xcess Tours), Andrei Lefter (Book Travel).

La Adunarea Generală ANAT a fost invitat special virtual şi preşedintele ECTAA (Asociaţia Europeană a Agenţiilor de Turism şi Touroperatorilor), Pawel Niewiadomski (Polonia), care a subliniat contribuţia importantă a preşedintelui ANAT şi a echipei sale la deciziile luate la nivel european în privinţa breslei agenţiilor de turism.

ANAT este membru cu drepturi depline ECTAA şi a organizat, în trecut, două întruniri ECTAA, la Bucureşti.