După despărțirea de Panathinaikos Atena, noua destinație a lui Ladislau Boloni poate fi Belgia

Românul Ladislau Boloni, demis săptămâna trecută de Panathinaikos Atena, ar putea fi noul antrenor al echipei RFC Seraing, ce a promovat recent în prima divizie a campionatului de fotbal al Belgiei, scrie ziarul La Derniere Heure, conform agerpres.

Seraing, un club înfiinţat în 1922 într-un oraş din regiunea Liege, este satelitul grupării franceze FC Metz. Echipa a obţinut o promovare neaşteptată sub comanda antrenorului Emilio Ferrera, însă, potrivit presei, acesta va pleca la finalul sezonului, deşi mai are un an de contract. Înlocuitorul lui Ferrera ar putea veni de la Metz sau ar putea fi unul dintre apropiaţii lui Lucien D'Onofrio, până de curând director sportiv al lui Royal Antwerp, ce ar urma să fie numit în conducerea lui Seraing.

Pentru banca tehnică a lui Seraing, presa belgiană menţionează doi antrenori cunoscuţi, Franky Vercauteren, acum la Antwerp, şi Michel Preud'homme, dar şi numele lui Ladislau Boloni. Acesta cunoaşte bine fotbalul din Belgia, ţară în care le-a pregătit pe Standard, Antwerp şi Gent. La primele două dintre aceste cluburi, el a colaborat cu Lucien D'Onofrio.Contactat, Seraing nu a dezminţit informaţiile despre venirea lui Boloni, însă nu a dorit să dezvolte acest subiect cât timp Emilio Ferrera este în continuare antrenorul echipei."În acest moment nu vorbim despre Ladislau Boloni, Michel Preud'homme sau altcineva. Am un antrenor sub contract. Când nu va mai fi cazul, vom vedea..", a declarat Mario Franchi, preşedintele grupării.Situaţia băncii tehnice a lui Seraing ar trebui să fie ceva mai clară peste câteva zile, scrie ziarul citat.