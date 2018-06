După Rusia, și Uruguay s-a calificat în optimile Mondialelor: Sud-americanii au învins Arabia Saudită - VIDEO

Reprezentativa Uruguayului a învins, miercuri, la Rostov, cu scorul de 1-0, selecţionata Arabiei Saudite, într-un meci contând pentru etapa a doua a grupei B de la Cupa Mondială. În urma acestui rezultat, Uruguay şi Rusia au acces în optimile Cupei Mondiale.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Luis Suarez, în minutul 23. Suarez s-a aflat la meciul 100 pentru naţionala Uruguayului, scrie news.ro.

Uruguay: Muslera – Varela, Godin, Gimenez, Caceres – C. Sanchez (Nandez '82), Vecino (Torreira '59), Betancur, C. Rodriguez (Laxalt '59)– Cavani, Suarez. Selecţioner: Oscar Tabarez

Arabia Saudită: Al-Owais - Al-Breik, Os. Hawsawi, Al-Bulayhi, Al-Shahrani - Bahbri (Kanno '76), Otayf, Al-Faraj, Al-Dawsari - Al-Jassim (Al Mogahwi '44) - Al-Muwallad (Al-Sahlawi '79). Selecţioner: Juan Antonio Pizzi

Meciul a fost arbitrat de francezul Clement Turpin.

În celălalt meci al grupei A, Rusia a învins Egipt, scor 3-1.

Cu câte şase puncte, Uruguay şi Rusia au acces în optimile competiţiei, în timp ce Egiptul şi Arabia Saudită au fost eliminate.

Luis Suarez taps it home!



The ball lands at his feet on the corner and he taps it home to give Uruguay a 1-0 lead. pic.twitter.com/gsBC1qFq5Y