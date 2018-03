După UMILINȚA de la Miami, Roger Federer a luat o decizie RADICALĂ: Elvețianul a anunțat că SE RETRAGE

Roger Federer, eliminat, sâmbătă, de australianul Thanasi Kokkinakis, în turul al doilea al Miami Open, a decis să nu participe la sezonul pe zgură, nici la turneul de grand slam de la Roland Garros, la fel cum a procedat anul trecut.

"Am decis să nu joc sezonul pe zgură. Am discutat mult recent pentru a vedea unde mă aflu. Pentru a încheia, am aceeaşi părere că este mai simplu de a rămâne la două suprafeţe din trei, în acest moment. În continuare mi-ar plăcea să joc cât mai mult posibil şi pentru asta m-am gândit că zgura n-ar fi cea mai bună soluţie", a spus elveţianul, dezamăgit de înfrângerea suferită, potrivit lequipe.fr.

Tenismenul Roger Federer, deţinătorul trofeului, a pierdut, sâmbătă, meciul cu australianul Thanasi Kokkinakis, locul 175 ATP (fost 69), din turul al doilea al turneului de 1.000 de puncte Miami Open, rezultat în urma căruia elveţianul va fi deposedat de locul I ATP de spaniolul Rafael Nadal (care nu participă în Florida), scrie news.ro.

Federer, direct acceptat în manşa secundă, a fost întrecut cu 6-3, 3-6, 6-7 (4), de tânărul australian, în vârstă de 21 de ani, în două ore şi 21 de minute, în prima lor întâlnire directă. Roger Federer va părăsi prima poziţie ATP la 2 aprilie, după 308 săptămâni şi după şase săptămâni din momenrul în care a devenit cel mai vârstnic lider mondial, la 36 de ani.

Roger Federe a declarat că obiectivul să nu este să termine anul pe prima poziţie în lume.

"Mereu am spus că obiectivul meu nu este să termin anul ca numărul 1. Pentru asta trebuie să câştig turnee de Grand Slam, turnee de Masters 1000 şi nu să pierd în primul tur. Sigur că această înfrângere de la Miami mă lasă fără numărul 1, dar nu îmi pasă. Mă bucur că pot lua o pauză mare şi că mă pot antrena pentru a fi în formă pentru a doua jumătate a sezonului", a declarat Federer.

Elveţianul nu a mai pierdut în turul al doilea al acestui turneu din 2000. El a câştigat de trei ori Miami Open.

Kokkinakis este cel mai slab clasat jucător care învinge un număr 1 mondial, din 2003, când spaniolul Francisco Clavet, locul 178 ATP, l-a depăşit pe australianul Lleyton Hewittt, cu 6-4, 6-4, în turul al doilea, tot la Miami.

