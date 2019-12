Dușan Uhrin, antrenor Dinamo București: Vreau mai mult de la jucătorii mei

Dușan Uhrin, antrenorul celor de la Dinamo București, a declarat, joi, la conferința de presă premergătoare partidei cu Sepsi Sf. Gheorghe, că vrea mai mult de la elevii săi.

”Avem obişnuinţa de a pierde în deplasare. Nu înţeleg acest lucru. Nu am alergat mult. Am fost furios pe jucători, pentru că nu mai putem juca astfel. Vom vedea ce se va întâmpla mâine, avem încă un meci greu. Sepsi a început să joace bine”, a declarat Uhrin.

Citește și: Adrian Năstase revine cu atacuri dure pentru Klaus Iohannis: Președintele unor talibani care i se adresează cu formula 'domnule fanfaron'

”Sunt supărat pe jucători, pentru că nu am luptat mult şi trebuie să alergăm mai mult. Trebuie să întrebaţi jucătorii care este principala problemă pentru care Dinamo a pierdut meciurile. Eu chiar nu ştiu. Am făcut greşeli, nu chiar multe, dar greşeli mari şi îmi este imposibil să iert aceste greşeli. Am alergat la fel de mult precum cei de la Hermannstadt, dar vreau mai mult de la jucătorii mei. Pentru mine nu este suficient”, a mai spus antrenorul ”câinilor roșii”.

Meciul Dinamo Bucureşti – Sepsi Sf. Gheorghe se va desfăşura vineri, începând cu ora 20:30.