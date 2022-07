Eden Hazard ar putea pleca de la Real Madrid în această vară

Atacantul belgian al lui Real Madrid, Eden Hazard, ar putea părăsi gruparea spaniolă în această vară, scrie presa sportivă din Spania, potrivit rtbf.be.

Asta, în pofida faptului că antrenorul Carlo Ancelotti şi jucătorul au făcut, de-a lungul timpului, declaraţii conform cărora doresc să continue împreună."Hazard este transferabil. În ciuda progreselor făcute în ultimele luni, Real Madrid ar facilita un transfer dacă un club ar fi interesat de el. Hazard nu mai este în atenţia lui Ancelotti, pe postul său fiind preferaţi Vinicius, Asensio şi Rodrygo. Cu toate acestea, Hazard vrea să rămână la Madrid", scrie presa spaniolă.Internaţionalul belgian nu va pleca de la Real Madrid în această vară, aşa cum s-a vehiculat în presa internaţională, afirma, la finalul sezonului trecut, Carlo Ancelotti."Nu am discutat acest subiect cu Hazard pentru că planul său este destul de clar, va continua cu multă motivaţie", asigura atunci tehnicianul italian în cursul unei conferinţe de presă."Lucrurile nu au decurs bine pentru el în ultimii ani, însă doreşte să demonstreze calităţile pe care le are şi pe care, din multe motive, nu a putut să le arate", spunea Ancelotti.Antrenorul lui Real Madrid doreşte ca în sezonul viitor să aibă o echipă mai completă decât în acest sezon, pentru a putea efectua mai multe rotaţii."Real are multe meciuri de disputat, apare oboseala şi vor exista rotaţii pe care nu le-ar efectuat anul acesta aşa de mult cum ne-am dorit. Cu o echipă mai completă poţi face mai multe rotaţii şi poţi avea situaţii mai dificile într-o echipă mare. Însă cred că nu este importantă cantitatea minutelor, ci calitatea", susţinea Carlo Ancelotti.Eden Hazard, căpitanul selecţionatei Belgiei, a sosit la Real Madrid în vara lui 2019, de la formaţia engleză Chelsea Londra. Confruntat cu accidentări repetate, el nu a reuşit să-şi etaleze calităţile cu care s-a făcut remarcat în Premier League.