Edward Iordănescu (FCSB) - Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Edward Iordănescu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că a trecut cu greu prin perioada de izolare din cauza infecţiei cu noul coronavirus şi că nu doreşte niciunei echipe să traverseze o situaţie la fel de dificilă, anunță Agerpres.

"Mi-au lipsit băieţii, mi-a lipsit munca noastră. Dar a trebuit să trec şi prin această situaţie, cred că cel mai tare m-a apăsat faptul că în izolare nu am putut să ajut aşa cum ar fi trebuit. Am avut încredere totală în partea din staff care a fost alături de ei. Sunt sigur că în linii mari obiectivele antrenamentelor s-au atins, din păcate cu foarte puţini jucători. Nu doresc niciunei echipe să treacă prin perioada prin care am trecut noi. Cei care ne-au condamnat sau care au avut în minte fel şi fel de scenarii au fost într-o eroare gravă. Din păcate nu am putut să ne întâlnim cum trebuie, nu am putut să facem fotbal. Şi a trebuit să ne adaptăm la situaţia asta extrem de complicată. La meciul cu Mioveni am făcut potecă în faţa televizorului, e foarte greu, e foarte greu să fii departe de echipă, să nu poţi să transmiţi nimic, cu toate că am fost în legătură permanentă cu oameni din jurul echipei", a declarat Iordănescu.

Tehnicianul a precizat că în continuare există jucători cu probleme respiratorii în urma trecerii prin boală, chiar dacă au reintrat în programul de antrenament: "Sunt lucruri care nemulţumesc orice antrenor, pentru că este o problemă atunci când nu ai foarte mulţi jucători. De când am venit parcă a fost un blestem, numai probleme medicale. Acum a venit şi această situaţie cu Covidul şi am fost la pământ, efectiv. Problema cea mai mare însă pentru mine a fost că prea mulţi jucători au ieşit din procesul de pregătire. Minimum două săptămâni de izolare, înseamnă 3-4 săptămâni pentru a-i readuce la o formă sportivă acceptabilă. Unii dintre jucători au încă probleme să respire, au reintrat în programul de antrenament, dar au probleme să respire".

Referitor la partida cu FC Argeş, Iordănescu a afirmat că se aşteaptă la un meci greu în contextul situaţiei echipei sale şi a faptului că adversarii traversează o perioadă bună.

"Ne aşteaptă un joc foarte greu şi pentru că adversarul este la un nivel foarte bun, traversează o perioadă bună, cu formă sportivă bună şi pentru că noi venim după această problemă şi cu mulţi jucători pe care nu-i putem folosi. FC Argeş a arătat lucruri bune, este echipa care nu au mai pierdut de pe 28 august, care de 9 jocuri nu a mai pierdut, la jocurile în deplasare este pe locul doi. Toate lucrurile astea ne pun în gardă, suntem convinşi că ne aşteaptă un joc greu. Este meritul jucătorilor şi antrenorilor care demonstrează şi au reuşit să construiască o echipă cu exprimare coerentă şi eficientă. Obiectivul nostru rămâne victoria şi dacă vom reuşi, voi fi extrem de mulţumit", a completat Iordănescu.

El a precizat că şi-ar fi dorit ca echipa sa să poată evolua în partida cu FC Voluntari din Cupa României, mai ales că era unul dintre obiectivele pe care le fixase pentru acest an.

"Conducerea a făcut tot ca să putem juca acest joc din cupă. A fost un obiectiv important pentru noi, pentru club, pentru suporterii noştri. Eu am venit la FCSB pentru trofee şi puneam mult preţ pe acest trofeu, mai ales că ne-am chinuit. Şi mai ales că aveam un culoar bun, pentru că erau echipe importante care au ieşit, Rapid, UTA, Farul, CFR. Cred că dacă jucam acest joc cu Voluntari, aveam o şansă importantă să ne ducem către finală. Din păcate au fost lucruri pe care nu am putut să le controlăm, nu a depins de noi, rămâne regretul că nu am putut să jucăm", a mai spus Iordănescu.

Meciul dintre FC Voluntari şi FCSB, din cadrul optimilor de finală ale Cupei României, nu s-a desfăşurat din cauza faptului că echipa bucureşteană nu a avut numărul minim de jucători disponibili şi a anunţat că nu se prezintă, Comisia de Disciplină a FRF urmând să acorde victorie ilfovenilor, la ''masa verde'' (3-0).

Partida FCSB - FC Argeş, din cadrul etapei a 14-a a Ligii I, se va disputa duminică, de la ora 20:30, la Buzău.