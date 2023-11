Edward Iordănescu - Meciul cu Israelul este decisiv, dar noi am câştigat această şansă

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, duminică, într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al Federaţiei Române de Fotbal, că meciul cu Israelul, penultimul din preliminariile EURO 2024, este decisiv pentru calificarea la turneul final şi că această şansa a fost câştigată de "tricolori", potrivit Agerpres.

"Meciul cu Israel este decisiv şi nu trebuie să ne ferim de realitate. Dar noi am făcut ca acest meci să fie decisiv, ăsta este adevărul. Noi am câştigat această şansă prin tot ceea ce am făcut în această campanie, prin fiecare meci, în fiecare minut. Este un moment pe care l-am căutat şi l-am aşteptat, iată că l-am găsit. Cu siguranţă, poate fi un meci de totul sau nimic, şi, când duci o campanie fără înfrângere, şi ajungi să depinzi de un alt rezultat, nu e confortabil. Asta face ca presiunea să fie una imensă. Va fi un meci cu încărcătură emoţională foarte mare, dar grupul este pregătit. (...) Sigur că nu suntem la nivelul pe care mi-l doresc, dar suntem la un nivel destul de bun ca să ne calificăm", a declarat Iordănescu.

El a precizat că pentru pregătirea ultimelor două meciuri din preliminarii a luat în calcul toate scenariile posibile, având în vedere că Israel are două meciuri mai puţin jucate, iar Elveţia, adversara din ultima etapă, mai puţin cu unul.

"Am încercat să pregătim fiecare scenariu posibil. Să nu uităm că nu doar Israelul mai are două meciuri de jucat în plus comparativ cu noi, dar şi Elveţia. Din punct de vedere mental, toţi trebuie să fim pregătiţi pentru primul joc cu Israelul, care poate să fie decisiv. Dacă vom ajunge să depindem de ultimul rezultat, cu siguranţă că ne vom replia şi vom pregăti cât mai bine ultima dispută. Important este ca România să fie la EURO", a completat Iordănescu.

Selecţionerul a explicat şi motivul pentru care şi-a dorit un lot mai numeros la ultimele două partide.

"Şi abordarea în ceea ce priveşte selecţia este diferită. Am apelat la un număr mai mare decât cel obişnuit de jucători, tocmai pentru a avea soluţii şi pentru a putea reacţiona, indiferent de scenariu. Am dorit un lot mai numeros şi în funcţie de ce va cere fiecare joc în parte. Trebuie să avem soluţii şi la meciul cu Israel, dar şi cu Elveţia, care poate deveni la fel de important. Am simţit că e nevoie să fim acoperiţi cu profile de jucători compleţi pe fiecare poziţie. Am apelat şi la anumiţi jucători care pot acoperi o anumită complexitate, două, trei poziţii. Sunt absenţi pe care îi regretăm, dar asta este trebuie să mergem înainte şi să credem în echipa naţională", a mai spus selecţionerul.

Edward Iordănescu s-a autocaracterizat ca fiind un antrenor cu o mare capacitate de muncă şi consecvent activităţii sale, dar nu a exclus şi un anume noroc de care beneficiază.

"Cred că sunt un antrenor cu foarte mare capacitate de muncă. Muncesc foarte mult şi îmi doresc zi de zi să mă perfecţionez. Mai mult decât atât, sunt consecvent muncii mele şi cred că de-a lungul carierei mele faptul că am reuşit să îmi îndeplinesc mereu obiectivele este rodul muncii. Dar, da, mă consider şi un antrenor norocos. Sunt norocos să muncesc alături de nişte băieţi cu foarte mult caracter, cu spirit şi capabili ca împreună să ducem din nou România la EURO", a mai spus Iordănescu.

Iordănescu a convocat 28 de jucători pentru ultimele partide ale tricolorilor în această campanie.

România va juca pe 18 noiembrie cu Israelul, la Felcsut (Ungaria), pe Stadionul Pancho (21:45), iar pe 21 noiembrie va înfrunta Elveţia, la Bucureşti, pe Arena Naţională (21:45).

România ocupă primul loc în clasamentul Grupei I, cu 16 puncte (8 jocuri), urmată de Elveţia, 15 (7 j), Israel, 11 p (6 j), Kosovo, 7 p (7 j), Belarus, 6 p (8 j), Andorra, 2 p (8 j).