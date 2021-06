EFdeN a lansat vineri primul prototip de oraş sustenabil din România, EFdeN Sustainable City, în campusul de 4.000 mp al Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor din Bucureşti, potrivit agerpres .

Peste 50% dintre români locuiesc în cele 320 de municipii şi oraşe din România care, dincolo de provocările actuale, au potenţialul de a deveni oraşe sustenabile. La nivel global, în următorii 30 de ani, populaţia urbană va creşte cu peste 2,5 miliarde de locuitori, tendinţă care se prefigurează deja şi în ţara noastră.

În acest context, EFdeN prezintă un proiect pilot care are scopul de a inspira oraşele din România în elaborarea de proiecte şi iniţiative pentru a face viaţa oamenilor mai bună şi de a încuraja un comportament mai responsabil faţă de mediu.În următorul an, peste 40 de puncte de interes vor fi proiectate şi executate în cele opt zone tematice ale EFdeN Sustainable City.Este vorba despre Case Sustenabile: include cele două case solare, premiate naţional şi internaţional, care au reprezentat România la ediţiile din 2014 şi 2018 ale prestigioasei competiţii mondiale Solar Decathlon; Energie: un spaţiu interactiv ce promovează atât consumul eficient de energie, cât şi producţia de energie curată, plecând de la panouri solare, fotovoltaice şi până la pompe geotermale şi stocare gravitaţională; Educaţie: un spaţiu de studiu şi de experimente şi ateliere de ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică; Mobilitate: include o staţie multifuncţională pentru biciclete şi trotinete electrice, staţii de încărcat maşini electrice, o staţie smart-bus. Agricultură Urbană: include o producţie locală de legume în seră interioară şi seră hidroponică exterioară; Sănătate: zone de şah, basket, tenis, badminton, dar şi de yoga; Resurse: spaţii informative şi interactive de reducere, reutilizare şi reciclare. Artă: un spaţiu expoziţional, instalaţii senzoriale, sustainable fashion şi o scenă pentru piese de teatru.Cei interesaţi se pot înscrie să viziteze pe www.efden.org/oras cele peste 10 puncte de interes deja existente, realizate de echipa EFdeN: Casele EFdeN 4C şi Signature, Copaci Fotovoltaici, Staţii Încărcat Maşini Electrice, Staţie Biciclete şi Trotinete, Eoliene Urbane, Zone Studiu, Sistem Hidroponic Agricultură Urbană şi Zone în care se poate juca şah, basket sau tenis de masă.Restul punctelor de interes vor fi subiectului unui amplu proces de co-creareadresat doritorilor care vor să contribuie cu idei despre cum vă arăta oraşul viitorului.. Echipele, formate din 2-5 membri, trebuie să îşi aleagă un punct de interes şi să se înscrie până pe 22 iunie,urmând să beneficieze de sprijin şi mentorat atât din partea echipei EFdeN, cât şi de la specialişti din mediul academic, privat şi public. Fiecare punct de interes va avea un buget de implementare de maximum 10.000 Euro, iar echipele ale căror proiecte vor fi alese pentru implementare vor câştiga şi un premiu în valoare de 500 Euro."Este esenţial să ne asigurăm că oraşele viitorului sunt sustenabile, în contextul urbanizării accelerate. Este nevoie de soluţii inovatoare pentru provocările din mediul urban, iar acest micro-oraş al sustenabilităţii permite cercetarea, testarea şi promovarea unor idei noi. Urăm succes EFdeN în a dezvolta toate elementele propuse pentru Sustainable City cât mai repede'', a declarat Alexandra Bocşe, consilier de stat, Administraţia Prezidenţială.Madlen Şerban, secretar - general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, a precizat că organizaţia include între iniţiativele sale majore dezvoltarea conceptului de oraş sustenabil şi propune pentru implementare soluţii multidisciplinare, bazându-se pe experienţa sa normativă şi operaţională de lungă durată în domeniile educaţiei, ştiinţelor, culturii, comunicării şi informării."Comisia Naţională a României pentru UNESCO susţine pe plan naţional abordarea transversală a Organizaţiei faţă de oraşele sustenabile ale viitorului şi este onorată să ofere patronaj iniţiativei EFdeN Sustainable City, care reprezintă un exemplu de colaborare a societăţii civile, mediului privat şi sectorului public", a adăugat ea.La rândul său, Mihai Toader-Pasti, cofondator EFdeN şi manager general, a subliniat că, la 9 ani de la fondarea EFdeN, a venit momentul să se treacă la următoarea etapă, acea de a co-crea oraşele viitorului din România, împreună cu studenţi, universităţi, societatea civilă şi cetăţeni, cu sprijinul partenerilor din mediul privat şi public."Împreună avem puterea de a crea oraşele în care ne dorim să locuim, muncim şi studiem sănătoşi, prosperi şi fericiţi. EFdeN Sustainable City este un laborator urban multi-funcţional, fiind spaţiu pentru comunitate, festival de mediu şi tehnologie, muzeu interactiv de ştiinţă. Acesta este doar începutul'', a arătat el.Oana Craioveanu, consilier Inovaţie, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării., este de părere că oraşul viitorului poate fi modelat în mare măsură şi de accesul la date deschise, colectate prin senzorii instalaţi în oraşe, şi care pot furniza soluţii la diferite niveluri: autorităţile să poată formula politici publice bazate pe date, cetăţenii să poată accesa rapid soluţii noi gândite pentru nevoile lor, start-up-urile să poată dezvolta soluţii inovatoare, companiile mari să-şi poată regândi constant livrarea de servicii pentru clienţi şi cetăţeni în general."Ministerul Energiei este alături de EFdeN, prin proiectul EFdeN Sustainable City, cât şi prin susţinerea organizării competiţiei Solar Decathlon Mă bucur să văd astăzi o evoluţie faţă de 2018, când am vizita ultima dată casa EFdeN, este evident ca viitorul pentru orice tip de comunitate este dezvoltarea sustenabilă şi creşterea economică, devenind critică decuplarea creşterii. Noi, factorii de decizie, avem obligaţia de a lua în calcul sustenabilitatea, iar producerea din surse regenerabile în sistem descentralizat cu instalarea de capacităţi de stocare devine un lucru prioritar. Tranziţia sistemului energetic a început deja", a susţinut George Niculescu, secretar de stat, Ministerul Energiei.Paul Şerbănescu, şef Serviciu Strategii Autoritatea Fondului pentru Mediu, a subliniat că "ceea ce fac aceşti tineri, ca orice inovaţie, presupune un grad de risc şi o acceptare mai dificilă din partea clienţilor"."Aici intervine rolul statului, pentru a finanţa şi compensa acest risc perceput în piaţa de astfel de inovaţii, pentru a face transferul tehnologic către cetăţeni. AFM vine în sprijinul cetăţenilor printr-o serie de programe, printre care Casa Verde şi Casa Verde Plus, Rabla, şi Rabla Plus, Infrastructură de alimentare verde şi programe de finanţare pentru prosumatori", a mai spus acesta.EFdeN este un ONG din România din zona sustenabilităţii în mediul construit, câştigând peste 40 de premii naţionale şi internaţionale pentru proiectare şi construirea a două dintre cele mai sustenabile case din lume cu care a concurat la cea mai importantă competiţie mondială Solar Decathlon în 2014, la Versailles şi 2018, în Dubai.