Șeful de stat major al IDF avertizează: Israelul știe cum să ajungă oriunde în Orientul Mijlociu

Vizitând flota de avioane de luptă F-35I a forțelor aeriene israeliene, șeful de stat major al IDF, generalul Herzi Halevi avertizează că Israelul „știe cum să ajungă oriunde în Orientul Mijlociu”.

„Suntem deja la o lună de război, lovind Hamas foarte, foarte tare, lovind conducerea Hamas, lovind comandanții, lovim teroriști, distrugem infrastructura Hamas din Gaza și suntem, de asemenea, constant pregătiți pentru alte zone”, spune Halevi. soldaților de la baza aeriană Nevatim. „Această bază [aeriană] știe cum să ajungă oriunde în Orientul Mijlociu.”

Halevi le spune soldaților că a văzut recent un avion cu reacție F-35I oferind sprijin aerian trupelor la aproximativ 200 de metri distanță, în Fâșia Gaza.

„Nu am făcut niciodată așa ceva. Cu muniții foarte grele, o legătură foarte bună între ceea ce are nevoie forța [terestre] și ceea ce știe avionul să ofere”, spune el. „Această conexiune dintre aer și pământ împreună, am știut întotdeauna că este puternică, vedem acum că este mult mai puternică decât știam.”