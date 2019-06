Șeful Poliției Române, informații de ULTIM MOMENT în cazul polițistului împușcat mortal: 'Avem anchetă la IPJ Timiș'

Șeful Poliției Române, Ioan Buda, a declarat că a dispus o anchetă la Inspectoratul de Poliție Timiș deoarece, potrivit acestuia, misiunea polițiștilor pentru a-l prinde pe suspectul care a împușcat mortal un agent a fost defectuoasă.

„Dacă am spus că acțiunea polițiștilor Timiș a fost deficitară și defectuoasă, înseamnă că știu de ce am spus chestiunea aceasta. Am dispus acolo o anchetă, ancheta este în curs, dau detalii la finalizare. Avem anchetă la Inspectoratul de Poliție Timiș”, a declarat șeful Poliției Române, Ioan Buda.

Fugarul Marcel Ionel Lepa, care a împușcat mortal un polițist din județul Timiș, a fost prins marți dimineața de către oamenii legii. Un poliţist în vârstă de 43 ani, de la Postul de Poliţie Recaş, a fost împuşcat mortal, în misiune, de un fugar, respectiv Marcel Ionel Lepa, de 47 de ani, din oraşul Lugoj, care era dat în urmărire internaţională pentru tâlhărie.